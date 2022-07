Bonus giovani 500 euro/ Ecco le scadenze da rispettare per non perdere il contributo

In un periodo di carovita come questo e di inflazione dilagante, sono ben gradite tutte le misure di welfare che il governo ha messo in campo come i 200 euro per il mese di luglio contro il carovita. Ma esiste una misura di welfare che viene riconfermata ogni anno e si tratta del bonus 500 euro per i giovani che hanno compiuto 18 anni.

Bonus giovani 500 euro: in cosa consiste

In precedenza i governi stabilivano che questo contributo potesse essere erogato direttamente o tramite un apposita domanda. Recentemente, in particolare con l’introduzione della identità digitale Spid, è possibile richiedere il contributo attraverso la piattaforma di 18app. Questo bonus va ad aggiungersi al cosiddetto bonus studenti 2022.

Il contributo è noto anche come bonus cultura giovani 18 anni e permette infatti di effettuare acquisti in alcuni settori come quello della cultura, della scuola, del mondo del lavoro, della formazione universitaria e post universitaria, della musica, cinema, danza e molto altro.

Bonus giovani 500 euro: requisiti fondamentali

I requisiti fondamentali per poter usufruire del contributo è sicuramente quello di aver compiuto i 18 anni di età e di aver presentato la domanda entro i termini prestabiliti.

Infatti potrà essere avanzata la domanda attraverso l’applicazione 18 app, entro il 31 agosto 2022 per poter ottenere i 500 euro relativi a quest’anno, la seconda data da rispettare quella del 28 febbraio 2023 per poter utilizzare i fondi residui che infatti hanno una scadenza.

Per quanto concerne i requisiti di reddito, va detto che il bonus €500 può essere erogato anche senza presentare l’ISEE. Si tratta infatti di un bonus destinato alla formazione culturale dei giovani che hanno compiuto la maggiore età e che viene considerata dunque un premio ben augurale da parte del governo.

È assolutamente necessario che per poter usufruire del bonus si installi l’applicazione 18app e che si acceda mediante:

Spid ,

, Carta d’identità elettronica, Cie ;

; Carta nazionale dei servizi, Cns.

Una volta riconosciuto il bonus, questo viene caricato su un portafoglio virtuale. Questo credito potrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale hardware e software è destinato alla cultura, come materiale audiovisivo, biglietti di mostre fotografiche, cinema, teatri e tanto altro punto è utile anche per l’acquisto di libri di testo sia scolastico destinato alla formazione culturale personale oppure per l’acquisto di corsi di lingua straniera.

