Bonus giovani che vanno a vivere da soli/ Quasi 2 mila euro come “reddito base”

L’idea di usufruire e dare un bonus ai giovani che vanno a vivere da soli non sarebbe una cattiva soluzione. Questo è ciò che ha pensato ed attuato sotto forma di sperimentazione sociale, lo Stato inglese del Galles.

Per un anno intero, ai giovani che proveranno a costruirsi il loro futuro da soli, dunque lasciando casa dei genitori, potranno avere un reddito mensile garantito pari a 1.600£, che convertiti in euro sono circa 1700€, che in dodici mesi equivalgono a 20.400€.

Bonus giovani che vanno a vivere da soli: come funziona?

Il bonus da erogare ai giovani che vanno a vivere da soli in Galles, non avrà nessun limite di spesa, né alcun tipo di restrizione economica. È importante aver compiuto la maggiore età, e aver stabilito di lasciare la residenza dove vivono i genitori.

La sperimentazione è iniziata ufficialmente in Galles (approvata l’01 luglio del 2022), anche se si stanno già raccogliendo le firme in tutta Europa, per poter estendere tale bonus a tutti gli altri paesi europei.

In Italia, complice probabilmente la voglia di “mandar i figli fuori casa” e l’abitudine ai bonus, sono state già raccolte il numero sufficiente di firme per poter approvare tale normativa. Nello specifico, il 110% dei genitori sarebbe d’accordo a far fare quest’esperienza retribuita ai propri figli.

È chiaro che l’obiettivo finale di questa eventuale misura economica e in via di sperimentazione, non è quella di pagare i ragazzi per non far nulla, anzi, per spronarli ad uscire dalla loro zona di comfort pur avendo un sostegno economico iniziale (per soltanto un anno), al fine di realizzarsi senza il pressing economico.

Al momento questo famigerato “reddito base” è stato proposto a ben 500 ragazzi, a cui è stata data la possibilità di poter lasciare casa, avere un reddito minimo mensile e poter costruire il loro futuro sulla base delle loro passioni.











