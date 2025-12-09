I bonus per giovani under 35 sono suddivisi in due tipologie, per chi fa auto impresa e chi vorrà esser assunto, ma solo in determinati settori.

C’è ancora posto per poter ottenere il bonus giovani under 35 che possono vantare di un incentivo per poter essere assunti e un altro per avviare un’attività imprenditoriale.

Naturalmente ci sono le condizioni da soddisfare, e riguardano principalmente il tipo di attività e settore. Si tratta di ambiti green e delle nuove tecnologie, destinate a loro volta a favorire la transizione al digitale.

Come funzionano i bonus giovani under 35

In prima battuta va detto che il bonus è ottenibile dai giovani under 35, dunque chi ha compiuto quest’età non potrà esser ammesso nell’incentivo. In secondo luogo c’è da rispettare la data di scadenza, che è fissata al 31 dicembre di quest’anno.

Per inviare la domanda per avviare un’attività in proprio non devono trascorrere più di 30 giorni da quando il giovane ha deciso di fare l’imprenditore. In caso di esito positivo gli verranno corrisposti fino a 500€ al mese per 36 mensilità.

Gli aspiranti dipendenti invece potranno godere di uno sgravio fiscale sui contributi INPS, che esonerano il pagamento fino a 800€ al mese per un limite massimo di 3 anni (purché sia un contratto indeterminato).

Le regole da rispettare per il beneficio

Come abbiamo anticipato, non sono tutte le attività a poter godere del beneficio. Prevalentemente si tratta di settori green e delle nuove tecnologie, tra cui:

Risanamento e gestione dei rifiuti;

Servizi di supporto alle aziende;

Attività di servizio, di divertimento e intrattenimento;

Imprese che forniscono impianti d’aria condizionata, acqua, vapore e gas.

Queste sono soltanto alcune delle attività ammissibili nel bonus: per l’elenco completo è possibile consultare la circolare 148 del 2025 che racchiude le aziende con i codici ATECO dei settori 2 e 3.

È indispensabile che il soggetto che potrebbe beneficiare del bonus per l’assunzione sia (oltre che sotto i 35 anni d’età), anche in stato di disoccupazione e disponibile fin da subito a trovare un impiego.