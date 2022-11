Bonus guide turistiche 2022/ Fino a 7.500 euro di contributo: come ottenerlo

Il bonus per guide turistiche del 2022 potrebbe tornare utile per far fronte alla crisi causata dalla pandemia da coronavirus. Il settore turistico infatti, ne ha risentito parecchio. Il contributo economico è stimato a 7.500€, a cui possono aderire anche gli accompagnatori turistici con P.IVA.

Il contributo per le guide turistiche è ottenibile tramite domanda via web. Si potrà far richiesta telematica a partire dal 16 novembre, per poi tenere d’occhio la scadenza fissata al 30 di novembre. A comunicare quanto scritto, è il Ministero del Turismo in data 02 novembre.

Bonus guide turistiche 2022: a chi è rivolto? E quanto è possibile ottenere?

Il bonus guide turistiche 2022 è stato pensato dal Decreto Sostegni ter (art. 4, comma 2 bis), favoreggiando gli accompagnatori turistici titolari di partite IVA, affinché possano recuperare quanto mai percepito con l’emergenza da Covid-19.

Il contributo è di 7.500€, fino a quando non termineranno le risorse economiche per questo bando, che ammontano a 2 milioni di euro. Coloro che beneficeranno del bonus sono tutti quelli che hanno un codice identificativo ATECOFIN e ATECO ben specifico:

79.90.20 ;

; 2004 – 63302 ;

– ; 1993 – 6330A ;

– ; 1993 – 6330B.

Il bonus è destinato non solo a chi è proprietario di P.IVA, ma anche ad associazioni, società, consorzi e cooperative che operano con uno di questi codici sopra elencati.

Ecco – oltre al codice – quali sono gli altri requisiti da soddisfare:

Avere il domicilio o la residenza in Italia; Essere in possesso di un patentino d’abilitazione, che consente il regolare svolgimento di accompagnatore o guida turistica; Adeguarsi con gli adempimenti fiscali, assicurativi e contributivi, avendo presentato l’ultimo ISEE; Non aver ricevuto condanne o sentenze che accusavano il colpevole di reati gravi a danno dello Stato, o che risultavano coincidenti con l’attività professionale. Non aver superato, da quando è stata presentata la domanda per il bonus di guide turistiche del 2022, il massimale concordato in regime de minimis.

A specificare come inviare la domanda sarà il Ministero del Turismo sul sito istituzionale, tramite il link della piattaforma. Al momento sappiamo solo che il bonus di guide turistiche del 2022 sarà richiedibile entro e non oltre il 30 novembre del 2022.

