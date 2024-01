Bonus impianto elettrico 2024/ Quanto poter ottenere? Ecco i dettagli (31 gennaio)

Il bonus per l’impianto elettrico del 2024 può essere utile per i contribuenti italiani che vorrebbero beneficiare di una detrazione fiscale, a fronte di alcuni lavori – già economicamente dispendiosi – come ad esempio, la ristrutturazione del proprio appartamento (indipendentemente che sia nuovo o vecchio).

L’impianto elettrico dev’essere verificato e soprattutto a norma, per evitare delle ripercussioni piuttosto gravi. La sicurezza domestica è essenziale, soprattutto nei confronti di sé stessi e del proprio vivere all’interno di un appartamento adibito secondo le norme vigenti.

Bonus impianto elettrico 2024: come funziona?

Anche il bonus per l’impianto elettrico 2024 – così come l’agevolazione per ristrutturare casa – può permettere una detrazione fiscale piuttosto corposa. In questo caso, si tratta di una detrazione IRPEF pari al 50% dei costi sostenuti, a patto di non sforare il limite massimo fissato a 96.000€ complessivi.

In breve, con un esempio pratico potremmo presupporre la dichiarazione fino ad un benefit fiscale massimo di 48.000€ (50% di 96.000€). La detrazione viene spalmate in dieci rate annuali di ugual importo. L’aliquota pari al 50% rimane fino al 31 dicembre del 2024.

Il requisito più importante (da dover rispettare), riguarda i pagamenti che devono essere comprovati tramite bonifico postale, bancario o parlante, in cui andranno inseriti i seguenti dati:

Causale del versamento (in riferimento alla norma relativa all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986. Codice fiscale intestato a chi beneficia della detrazione fiscale. Numero P.IVA o codice fiscale di chi beneficia del pagamento. Estremi della fattura, quali data e numero.

A fronte di questa detrazione, non è permesso pagare in contanti. Se così fosse, la detrazione fiscale decade (perdendo il beneficio del bonus). L’iter ideale è consegnare i moduli pre-compilati che specificano la dicitura corretta, viceversa, ecco la formula da seguire:

“Lavori edilizi (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) – Pagamento fattura n. XXX del XXX a favore di XXX partita Iva XXX, Codice fiscale beneficiario detrazione XXX.”

Queste sono le regole da seguire per chi vorrà beneficiare del bonus per l’impianto elettrico 2024.











