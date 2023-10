Bonus imprenditori agricoli 2023/ Come funziona? (1 ottobre)

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha recentemente annunciato una nuova iniziativa destinata agli imprenditori del settore agricolo: si tratta delle l’elargizione di un nuovo contributo economico denominato bonus imprenditori agricoli 2023. Vediamo insieme di cosa si tratta e come è possibile usufruirne.

Bonus imprenditori agricoli 2023: in cosa consiste

Il nuovo contributo economico è stato finalmente pubblicato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale che ha fornito tutte le istruzioni necessarie per poterlo richiedere. L’agevolazione è stata inserita nella legge di bilancio 2023 attraverso una proroga, poiché era stata già erogata Durante gli anni fiscali precedenti. Tuttavia non erano stati forniti dettagliatamente le informazioni per i giovani imprenditori agricoli ma, adesso, con un comunicato ufficiale l’INPS ha reso pubbliche tutte le regole per l’accesso all’agevolazione. Il contributo economico è ancora attivo e può essere richiesto dunque da tutti gli imprenditori agricoli, anche quelli che hanno appena iniziato l’attività.

La proroga del contributo economico è stata resa possibile attraverso la legge di bilancio 2023 e riguarda l’esonero contributivo per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta alla provvidenza agricola.

Bonus imprenditoria agricoli 2023: come ottenerlo

Il bonus imprenditori agricoli 2023 consente a tutti gli iscritti alla prevenzione agricola di ottenere un esonero contributivo, ciò è valido anche per i giovani imprenditori agricoli attivi che saranno esonerati dal pagamento dei contributi Inval.

In questo modo i giovani imprenditori attivi nel settore agricolo saranno esonerati dal pagamento dei contributi relativi agli invalidità, la vecchiaia e all’indennità di vecchiaia speciale, anche detta IVS.

Il contributo addizionale è riferito agli imprenditori agricoli e ai coltivatori e sarà incluso nell’esonero.











