Sono state aperte le domande per il bonus imprenditori Under 35: cos'è, come funziona e come fare domanda per l'incentivo da 500 euro mensili

Si è aperta ufficialmente un paio di giorni fa – precisamente lo scorso 28 novembre – la possibilità di presentare la domanda per il bonus imprenditori Under 35 (chiamato dall’INPS semplicemente “Incentivo Decreto Coesione”) con il quale si può ottenere – rispettando alcuni requisiti ai quali arriveremo tra un attimo – un contributo per sostenere le spese di apertura di una nuova impresa in alcuni settori che secondo il Ministero del Lavoro sono considerati “strategici“.

Facendo un passo indietro, è utile ricordare che del bonus imprenditori Under 35 se ne parla da poco più di un anno quando fu inserito nel cosiddetto “Decreto Coesione” per poi finire (quasi) dimenticato tra i tanti faldoni di proposte; almeno fino allo scorso 28 novembre quando l’INPS ha pubblicato una circolare nella quale informa i contribuenti dell’apertura del portale sul quale si possono presentare le domande per ottenere il bonus imprenditori Under 35.

Di fatto, in soldoni, il bonus imprenditori Under 35 consiste in un contributo a fondo perduto, esentasse e che non concorre al reddito pari a 500 euro mensili per un massimo di tre anni (dunque, complessivamente 1.800 euro spalmati sul triennio) che possono essere impiegati per sostenere i costi burocratici per l’apertura di una nuova impresa nei settori “strategici”; pensato appositamente per agevolare l’imprenditorialità dei giovani.

Quali sono i limiti del bonus imprenditori Under 35: ecco la guida completa per presentare la domanda

L’aspetto interessante del bonus imprenditori Under 35 è che non prevedere alcun vincolo eccessivamente stringente: per ottenerlo, infatti, sarà semplicemente necessario avere (com’è facile immaginare) meno di 35 anni, essere disoccupati nel momento in cui si è deciso di aprire una propria attività e che quest’ultima sia riferita ai già citati settori strategici (con un elenco piuttosto lungo che può essere recuperato a questo indirizzo); mentre non sono previsti limiti reddituali per chiedere e ottenere il bonus imprenditori Under 35.

Un altro limite importante del bonus imprenditori Under 35 è che è rivolto esclusivamente ai nuovi imprenditori che hanno fondato la loro azienda (con qualsiasi ragione sociale) tra il primo luglio del 2024 e il 31 dicembre del 2025: le richieste, peraltro, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla fondazione della società; oppure – nel caso in cui l’apertura sia precedente al 28 novembre – entro e non oltre il 28 dicembre di quest’anno.

Come sempre in questi casi, peraltro, presentare le richieste per il bonus imprenditori Under 35 è piuttosto semplice: chi vuole fare domanda, infatti, potrà semplicemente collegarsi al portale dell’INPS ed effettuare l’accesso con una qualsiasi identità digitale a questo indirizzo, cliccando poi su “Incentivo Decreto Coesione“; mentre chi non possedesse uno SPID o una CIE, potrà anche rivolgersi a un qualsiasi CAF o chiedere l’attivazione telematica del bonus imprenditori Under 35 ai numeri telefonici (da fisso) 803164 o (da mobile) 06164164.