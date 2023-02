Bonus in scadenza, quali sono?/ Agevolazioni: come presentare le domande

Assegno unico e non solo: i bonus richiedibili entro febbraio

Per oggi, 28 febbraio, è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di alcuni bonus. Varie richieste relative a diversi contributi statali possono essere inoltrate solamente attraverso oggi: tra queste rientrano l’Assegno unico, le agevolazioni Inps per i contribuenti in regime forfettario, il bonus acqua potabile, il bonus Imu per le imprese turistiche e il bonus cultura per i nuovi 18enni, come sottolinea Il Messaggero.

Partiamo dall’Assegno unico: si tratta di un sostegno economico attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, senza limiti di età per i figli disabili. Eventuali variazioni dei dati precedentemente forniti per ottenere il contributo di sostegno familiare, inoltre, vanno comunicate entro il 28 febbraio, come spiega Qui Finanza. Inoltre chi ha già presentato la domanda nel 2022 non deve ripresentarla ma fare integrazione sul sito dell’Inps con il nuovo Isee.

Quali bonus richiedere: dal bonus acqua potabile al bonus cultura

L’Assegno unico verrà erogato ai nuclei familiari che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio. Le famiglie potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo. Entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per chi invece presenta domanda dopo tale data, l’assegno verrà erogato dal mese successivo a quello della domanda. Entro il 28 febbraio si può richiedere anche il Bonus acqua potabile, una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare nell’acqua potabile.

Il Bonus acqua potabile prevede fino a 1000 euro per ogni immobile e 5000 euro per immobili commerciali, palazzi istituzionali, enti e attività imprenditoriali. Tutti possono presentare domanda, senza limiti di Isee.

Richiedibile anche il Bonus Imu per le imprese turistiche, una detrazione fiscale del 50% sulle somme pagate per l’imposta nel 2021. Infine ricordiamo il Bonus cultura per i 18enni, un contributo di 500 euro richiedibile dai neo 18enni per acquistare prodotti o esperienze culturali.











