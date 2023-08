Bonus infissi 2023/ Come ottenere la detrazione al 50% anche senza opere di ristrutturazione (2 agosto)

Tra i bonus riconfermati rientra sicuramente il bonus infissi che solitamente viene erogato in concomitanza dei lavori di ristrutturazione. Questi possono beneficiare di un certo numero di contributi economici come il bonus ristrutturazione 2023 il bonus barriere architettoniche e via discorrendo. Come sappiamo infatti il governo ha messo uno stop alla maggioranza dei bonus edilizi, ma è possibile dunque usufruire del bonus infissi senza intervenire sulla struttura del proprio edificio?

Bonus infissi 2023: detrazione fiscale del 50%

I bonus infissi consente di ottenere una detrazione fiscale del 50% sul totale della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di infissi come porte e finestre da esterni e anche dispositivi anti zanzare e oscuranti.

L’installazione di questi dispositivi può anche migliorare, in alcuni casi, la classe energetica dell’edificio. Ma in che modo viene determinato questo miglioramento energetico? Proprio questo ultimo elemento ha determinato una modifica all’interno della legge di bilancio che ha consentito di usufruire del bonus infissi proprio in funzione del fatto che l’installazione degli stessi molto spesso concorre già in gran parte al miglioramento della classe energetica delle abitazioni. Per questo motivo sarà necessario effettuare una valutazione dell’edificio prima e dopo l’installazione.

Bonus infissi 2023: come ottenerlo

Sarà inoltre necessario dimostrare l’acquisizione degli infissi e le spese di installazione degli stessi, e i relativi certificati che dimostrino la categoria degli stessi che sia in grado di garantire una trasmittanza termica uguale o addirittura minore al valore previsto dalla zona climatica in cui si trova l’abitazione.

Il bonus infissi 2023 può essere richiesto quindi anche in assenza di opere di ristrutturazione da tutte le persone fisiche, soggetti con reddito di impresa o società, dalle associazioni, enti o professionisti che non svolgono attività commerciale e da tutti gli enti con obiettivi sociali o istituti autonomi e case popolari.

Naturalmente il bonus infissi può essere anche associato al bonus sicurezza, bonus ristrutturazione 2023 ed ecobonus, tutte misure che danno un beneficio simile, vale a dire una detrazione del 50% delle spese sostenute.











