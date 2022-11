Bonus infissi 2023/ Come si può sfruttare con queste semplici soluzioni

I bonus infissi nel 2023 sono stati approvati. Coloro che sfrutteranno le agevolazioni per installare, sostituire o comprare infissi al fine di ottenere un miglior rendimento energetico, potranno farlo anche per l’intero anno successivo all’ottenimento del bonus.

Il bonus in questione può essere usufruito sfruttando uno dei tre metodi e modalità, tra cui superbonus, ecobonus e bonus ristrutturazione. Vediamo passo dopo passo, com’è possibile sfruttare questa occasione.

Bonus infissi nel 2023: quanto usufruirne

Il bonus infissi nel 2023 sono ottenibili previo ecobonus. Le parti modificate oppure sostituite, delimitano un volume riscaldato verso vani non scaldati o l’esterno, garantendo conduttività termica uguale o inferiore al limite determinato per fasce climatiche delle varie zone.

I lavori danno l’opportunità di usufruire di una detrazione fiscale pari al 50%, spendendo almeno 60 mila euro per ogni immobile (oppure usufruire di uno sconto in fattura o della cessione del credito di imposta).

Bonus infissi 2023 con il superbonus

Il bonus infissi del 2023 potrà esser sfruttato anche tramite superbonus (a tal proposito di recente abbiamo parlato delle novità sulla retroattività), visto che è un’attività trainante: la sostituzione degli infissi e dei serramenti deve configurarsi come sostituzione di elementi esistenti di loro parti e quindi non come “nuova installazione”.

I lavori trainanti devono essere svolti insieme a degli interventi altrettanto trainanti e ammessi allo stesso tempo dal superbonus.

Il bonus ristrutturazione permette di detrarre fiscalmente il 50% dei costi sostenuti, su una cifra massima di 96 mila euro. È possibile compiere la detrazione rateizzandola in 10 quote annuali di uguale importo. La casa in oggetto però, dovrà figurare in “ristrutturazione”, ammettendo interventi di manutenzione straordinaria e di restauro.

Tra le operazioni approvate, risultano anche le portefinestre, sostituzione di finestre, tapparelle e serramenti. Tutto ciò, a patto che i nuovi infissi abbiano una dimensione, tipologia di struttura e materiale diverso rispetto a quelli che erano presenti precedentemente.

