Bonus INPS 2022/ Sussidi fino a 5000 euro: a chi spettano e come far richiesta

Per quest’anno, sono previsti diversi bonus INPS 2022 per giovani, tra cui uno fino a 5000 euro. Prima di chiarire i dettagli, è opportuno specificare che alcuni sussidi prevedono la presentazione dell’ISEE, altri no.

Nonostante il Governo abbia appurato quanto tali sussidi possano inficiare sulle spese dello Stato, allo stesso tempo potrebbero esser visti come un investimento per poter aiutare i giovani a migliorare la loro situazione economica e sociale.

Bonus INPS 2022 di 5000 euro: in cosa consiste?

Il tanto trattato e ascoltato bonus INPS 2022 di 5000 euro, è previsto dai giovani fino ai 36 anni indipendentemente dal loro ISEE. Il nome del pacchetto si chiama “Carta Giovani Nazionale“.

Attraverso un’applicazione e l’inserimento dei dati anagrafici (è d’obbligo il log-in tramite SPID), è possibile ottenere un risparmio sostanzioso (fino a 5000 euro), sui viaggi, trasporti, soggiorno, acquisto di risorse informative e via dicendo.

Tali agevolazioni in realtà, si espandono oltre il confine nazionale, bensì potranno esser sfruttati in tutta Europa (laddove gli esercenti lo prevedano). Non vi è una scadenza fissa del bonus, bensì il limite d’età: meno 36 anni (quindi non compiuti).

Bonus INPS 2022 sull’acquisto prima casa [con ISEE]

Un altro bonus INPS 2022 di 5000 euro è l’aiuto per comprare la prima casa. L’agevolazione è rivolta agli under 36, che hanno intenzione di acquistare il loro primo immobile.

Per ottenere gli abbattimenti dei costi su mutuo (con tanto di agevolazioni), ipoteca, registro e catasto, i giovani under 36 dovranno avere un ISEE inferiore o pari a 40.000 euro massimo.

La garanzia statale poter acquistare l’immobile ammonta all’80%. Le spese agevolate potranno permettere alle giovani coppie e single, di avere la possibilità di comprare la loro prima casa senza dover spendere un capitale in pratiche burocratiche come quelle sopra evidenziate.

L’agevolazione però, ha una scadenza: che non va oltre il 31 dicembre 2022 e l’invio della richiesta viene effettuata in modo diretto all’Agenzia delle Entrate.











