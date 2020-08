Bonus Inps, Tridico audizione Camera/ Diretta video streaming: dirà nomi ‘furbetti’?

Alle ore 12 si terrà alla Camera l’audizione del Presidente dell’Inps Pasquale Trifido in merito allo scandalo del bonus 600 euro per P. Iva-autonomi richiesto e ottenuto da almeno 5 parlamentari nei primi due mesi dell’emergenza Covid-19: l’Ufficio di Presidenza della Commissione Lavoro di Montecitorio sentirà prima l’intervento del n.1 Inps e poi potrà svolgere le domande specifiche sui tanti nodi non chiari sulla vicenda che ha dominato l’agone politico in questa ultima settimana, scatenando polemiche, attacchi e nuovi sentimenti “anti-casta” a poche settimane dal Referendum sul taglio dei parlamentari. In questa sede i deputati potranno fare domande a Tridico sull’erogazione del bonus 600 euro per le partite Iva, e come riferito da fonti della Camera mercoledì scorso «anche eventualmente sui nomi dei parlamentari beneficiari». L’audizione arriva dopo il via libera del Garante della Privacy alla pubblicazione dei nomi dei “furbetti” che avrebbero ricevuto il bonus 600 euro – in maniera del tutto legale, occorre ricordarlo – rispettando i requisiti inseriti nel Dl Cura Italia del 17 marzo 2020 (anche se i primi soldi agli autonomi sono arrivati da metà aprile in poi, ndr) da parte dell’Inps. «Questa è la sede parlamentare opportuna in cui affrontare la vicenda dei deputati che hanno richiesto il bonus partite Iva nei mesi scorsi. I deputati potranno dunque porre tutte le domande necessarie per fare definitivamente chiarezza su quanto accaduto», ha spiegato il Presidente della Camera Roberto Fico ribadendo l’invito ai parlamentari all’autodenuncia, alle scuse e alla restituzione delle cifre incassate (12oo euro, i due bonus di marzo e aprile).

CAOS BONUS 600 EURO: COSA È SUCCESSO

Lo “scandalo” nasce da un primo articolo di Repubblica dello scorso 9 agosto dove viene data notizia che tra i riceventi il bonus 600 euro destinate a Partite Iva e lavoratori autonomi – ideato per sostenere le prime difficoltà nella acuta fase 1 Covid-19 – vi sarebbero 5 parlamentari della Camera, e circa 2mila tra consiglieri regionali e comunali in tutta Italia. La polemica scorre sui social e in brevissimo tempo anche tutti i partiti politici si schierano contro i cosiddetti “furbetti” chiedendo all’Inps di pubblicare la lista dei nomi che hanno percepito il bonus. Da qui vanno fatti una serie di distinguo per capire bene la vicenda che oggi in diretta video streaming il Presidente Inps Pasquale Tridico dovrà illustrare nel dettaglio: diversi consiglieri comunali hanno subito autodenunciato di aver ricevuto il bonus spiegando che non si possa fare un paragone tra gli stipendi dei deputati e quelli dei rappresentanti locali, dove spesso i gettoni presenza nei Comuni non possono rappresentare un concreto “secondo” stipendio come invece accade in Parlamento. In secondo luogo, la “caccia” ai furbetti è scattata con nuovi sentimenti anti-casta che riaffiorano prepotentemente, tanto che i primi due parlamentari della Lega che avrebbero ricevuto il bonus – Andrea Dara e Elena Murelli – sono stati sospesi a tempo indeterminato dal leader Matteo Salvini sulla scia delle forti polemiche. La deputata di Italia Viva Michela Rostan invece, dopo l’uscita del suo nome sui giornali, nega di aver ricevuto il bonus e rilancia «accusata falsamene di aver richiesto il bonus, sono pronta a chiedere i danni all’Inps». Infine anche il Movimento 5 Stelle, nella serata di ieri ha deferito ai probi viri Marco Rizzone, il parlamentare “mancante” all’appello dei furbetti, per il quale Vito Crimi, accodandosi ai toni già espressi da Salvini per quanto riguarda i parlamentari della Lega, ha auspicato per il pentastellato «sospensione immediata e massima severità nella sanzione».

TUTTI GLI ATTACCHI A TRIDICO

Dopo la sua relazione Tridico dovrà inevitabilmente rispondere alle molte domande che i parlamentari vorranno fare circa le tempistiche della vicenda Bonus e sulle modalità col quale sono stati fatti i controlli: il Presidente Inps infatti dovrà spiegare ai deputati perché sono stati fatti controlli incrociati tra dati sul Bonus e situazioni previdenziali dei richiedenti, stante l’assoluta legalità della richiesta. Non solo, dovrà anche spiegare il perché una notizia in mano all’Inps da aprile-maggio sia stata tenuta “nascosta” fino alla scorsa settimana: diversi parlamentari e politici sostenitori del No al Referendum sul taglio dei parlamentari accusano Tridico di aver così “fomentato” l’anticasta per raccogliere una piena direzione dell’elettorato nel pieno della campagna elettorale sul voto del 20-21 settembre. Tridico in una intervista al Foglio si è già giustificato dicendo che non è stato lui a rendere noti nomi e vicenda sul bunus 600 euro bensì «una gola profonda dentro l’Inps». Per il leader della Lega Matteo Salvini «Mi domando cosa aspetti a dimettersi un signore come il presidente dell’Inps, che ha pagato i bonus ai parlamentari e non le Cig. Se c’è uno che non è in grado di fare il suo mestiere è il presidente dell’Inps». Grossa polemica viene però sollevata anche contro la modalità stessa con cui è stata scritta la legge dal Governo assieme alla stessa Inps nello scorso marzo, non fissando ad esempio alcun tetto al reddito per i richiedenti: «non vedo alcun profilo di responsabilità penale per i beneficiari o i semplici richiedenti poiché la domanda per usufruirne non era condizionata alla presentazione di documenti, attestazioni, autocertificazioni. Non c’erano requisiti per fruirne: era una classica erogazione a pioggia», ha ben spiegato il professore Giovanni Maria Flick, costituzionalista intervistato ieri dall’Huffington Post.

LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’AUDIZIONE INPS

Ultima polemica infine è stata sollevata sempre nella giornata di giovedì nel merito della diretta streaming sul canale tv della Camera dei Deputati: in un primo momento infatti non era previsto alcuno streaming pubblico per l’audizione di Tridico, ma dopo la denuncia di FdI («Ho già chiesto che l’audizione venga trasmessa sulla web tv della Camera e mi è stato risposto che non sarà possibile. Insisterò già nei prossimi minuti, non esistono ferie o problemi tecnici innanzi alla situazione che si è creata con Inps», denunciava Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia), ma la mediazione del Governo ha poi confermato la diretta video su CameraTv e YouTube Camera. Lo conferma la deputata Pd Deborah Serracchiani «i tre quarti dei gruppi hanno già comunicato di concordare relativamente all’audizione del presidente dell’Inps Tridico. La trasmissione via web tv dunque avrà luogo e la trasparenza sarà assicurata, non perché un singolo parlamentare o gruppo la chiede, ma perché sussistono le condizioni richieste».





