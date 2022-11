Bonus internet 2022/ Rimborsi fino a 2000€ per le imprese: come ottenerli

Il bonus internet del 2022 è un contributo economico che le aziende possono sfruttare per coprire le spese di rete. L’agevolazione scade a breve, precisamente il 15 dicembre. Motivo per cui il ministero dello Sviluppo Economico ha spiegato tutti i dettagli per inviare la domanda.

Nonostante l’ultimo termine disponibile, l’idea potrebbe esser quella di prorogare l’agevolazione e portarla fino al 2023, vista l’importanza che si ha riguardo all’utilizzo di internet. Di seguito vediamo tutti i dettagli sul funzionamento e su come fare richiesta.

Bonus internet del 2022: in cosa consiste l’agevolazione?

Il bonus internet del 2022 da destinare alle imprese, prevede un contributo minimo di 300€ fino ad un massimo di 2.500€. L’agevolazione potrà essere usufruita a patto che la connettività abbia una banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, di durata uguale a 18 oppure 24 mesi.

Il fondo destinato a questi contributi economici sono pari a 609 milioni di euro. Per usufruirne le imprese devono risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Quanto alla loro dimensione, essa dev’essere micro, piccola oppure media.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di suddividere i voucher per coprire le spese internet in base alla diverse caratteristiche a cui si può accedere:

Coupon di fascia A: si suddividono in A1 e A2, con contributo pari a 300€ per un contratto che dura minimo 18 mesi e massimo 36 mesi. Il contributo verrà destinato in caso di trasferimento a connessione con alta velocità in download compresa tra 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni con V uguali a 1 Gbit/s, il valore del coupon può essere incrementato di un altro contributo di 500€ massimo. Coupon di fascia B: il bonus sarà uguale a 500€, con la stessa durata del voucher di fascia A. con velocità massima in download (V) inclusa nell’intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s. Per le connessioni che garantiscono V=1 Gbit/s, il valore del coupon può aumentare fino a massimo 500€. La banda minima per chi si trova in questa fascia, prevede una soglia minima di 30 Mbit/s. Voucher di fascia C: bonus uguale a 2000€ per contratti con durata da 24 a 36 mesi, se si va da una connettività con velocità massima in download oltre a 1Gbit/s. il voucher sarebbe incrementato di altri 500€ (massimo), per coprire i costi di adeguamento. I voucher di questa fascia prevedono una soglia di banda minima uguale a 100 Mbit/s.

