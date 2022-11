Bonus internet 2022/ Sconto fino a 2mila euro per viaggiare veloce: chi può averlo?

Il bonus internet per il 2022 sta per terminare. Ancora meno di un mese prima di spedire la domanda per ottenere un voucher fino a 2000 euro che consentirà agli usufruitori, di poter beneficiare di una connessione digitale iper veloce.

Il coupon per usufruire dello sconto per avere internet più veloce, potrà essere applicato sia ad abbonamenti che a contratti. Di seguito, vedremo tutti i dettagli necessari per fare in modo che la domanda venga approvata senza problemi, analizzando requisiti e beneficiari.

Bonus internet 2022: chi ne può beneficiare?

Il bonus internet del 2022 ha una scadenza, entro il 15 dicembre micro, piccole e medie imprese, potranno usufruire dal voucher distribuito dall’ex Mise, ovvero dal ministero delle Imprese del made in Italy.

Al di là delle opportunità destinate alle aziende, lo sconto per godere di una connessione internet veloce è usufruibile anche dai soggetti (persone fisiche) che sono proprietari di P.IVA e che esercitano in forma associata oppure in proprio, un’attività intellettuale (regolamentata dall’articolo 229 del Codice Civile), oppure una delle attività non organizzate (come decretato dalla Legge del 14 gennaio del 2023, numero 4).

Il voucher del bonus internet del 2022 può essere sfruttato – come già accennato – per acquistare abbonamenti da 18 mesi a 24 mesi e per aumentare la potenza della Rete in download da almeno 30 Mbit/s (megabit per secondo) fino ad andare oltre 1 Gbit/s (gigabit per secondo).

L’importo da applicare sotto forma di sconto, parte da un minimo di 300€ fino a massimo 2000€. Nel momento in cui si decide di usufruire del voucher, è indifferente l’operatore telefonico a cui vorremmo affidarci.

È importante piuttosto, che lo sconto venga applicato ad un’offerta internet con banda ultra larga per viaggiare a velocità più veloci rispetto a quelle attuali. Sia la Commissione Europea che il ministero, si starebbero interfacciando per prorogare il bonus internet del 2022 fino ad un anno, portandolo massimo a dicembre 2023.

Per ulteriori informazione è possibile consultare le condizioni governative.











