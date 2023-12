Bonus internet 2024/ Finalmente voucher 100€: chi lo ottiene? (20 dicembre 2023)

Dopo due anni d’attesa, il bonus internet 2024 può essere attivato nel breve periodo. La conferma arriva direttamente dalla società di Infrastrutture e Telecomunicazioni affidate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, Infratel, che ha confermato l’erogazione del “Piano voucher per la promozione delle connessioni ultraveloci nelle famiglie”.

Si tratta di un incentivo da destinare alle famiglie italiane, che non vogliono rinunciare ad internet ultra veloce, ma senza dover spendere un patrimonio. Oggi il collegamento online è di estrema importanza: sia per i lavoratori ma anche per gli iter burocratici.

Bonus internet 2024: come funziona e come ottenerlo?

Il bonus internet 2024 è molto semplice: al momento in cui si sottoscrive una fornitura del collegamento online, si otterrà – previ requisiti – lo sconto di 100€ (immediato), da poter applicare sui servizi della società: dalla consegna del modem al canone, dall’attivazione a qualsiasi altra spesa prevista.

Il periodo massimo su cui è applicabile questo sconto, è di 24 mesi, oltre la quale non vi è più alcuna garanzia o scontistica, salvo patti differenti presi con la società erogatrice stessa. Possedere internet è estremamente importante, proprio per poter svolgere innumerevoli servizi (pubblici e privati).

Motivo per cui, il piano del Governo – al di là di come si evolverà internet– è quello di promuovere l’installazione internet, a quelle famiglie italiane che non ne posseggono una (e ce ne sono), oppure per coloro che pur avendo internet, la velocità di download è minore di 30 Mbit/s.

L’ultra velocità, non è solo un capriccio per poter guardare film in streaming o navigare più velocemente, ma è – almeno oggigiorno – una esigenza per poter compiere quegli iter burocratici previsti dalla Legge (vedasi l’introduzione dello SPID oramai indispensabile).

Come accennato da Infratel stessa, le famiglie che usufruiranno del bonus internet 2024, potranno applicare i 100€ di sconto anche sulle nuove attivazioni o su altri abbonamenti (nessuno di essi dovrà essere vincolante).

I fondi per l’agevolazione si basano sulle Regioni italiane, e soltanto il Sud Italia riceverà ben l’80% del capitale complessivo.

