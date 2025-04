Il Governo ha previsto un nuovo bonus internet 2025 che si integra al settore delle Telecomunicazioni, con l’obiettivo di favorire l’evoluzione e contribuire ad un netto miglioramento dell’intero comparto. I fondi stanziati – dichiara Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy – sono pari a 629 milioni di euro.

Il beneficio economico mira perlopiù a potenziare il settore delle telecomunicazioni integrando delle funzionalità più digitali ma soprattutto dei miglioramenti infrastrutturali. Gli interventi coinvolgeranno non solo le aziende del settore ma anche i cittadini privati.

Bonus internet 2025 per cittadini e PMI

Il bonus internet 2025 prevede dei benefici sia per i cittadini italiani che per le PMI. I nuclei familiari che ne fanno richiesta potranno godere di un ristoro pari a 200€ da sfruttare per installare la fibra ottica, mentre le PMI avranno a disposizione un buono del 50% per acquistare servizi di sicurezza hi tech e cloud.

Non mancano infine i contributi previsti per le piattaforme di broadcasting, i cui fondi da 54 milioni di euro saranno utilizzabili per migliorare i servizi e le infrastrutture, e 200 milioni di euro da destinare alle aziende che si occupano di realtà virtuale, aumentata, tecnologia quantistica e cavi sottomarini.

Aiuti anche indiretti per il settore TLC

Nonostante il vecchio incentivo internet destinabile alle famiglie italiane sia finito nel calderone dei bonus eliminati nel 2025, i ristori di quest’anno aiuteranno molteplici beneficiari del settore delle telecomunicazioni, sia aziende che cittadini (come abbiamo già visto).

Ma ai benefit sopra elencati c’è di più, dato che tra gli aiuti interessi non possiamo omettere il potenziamento delle infrastrutture e la digitalizzazione dei Comuni con abitanti al di sotto dei 50.000, e il miglioramento del sistema SINFI.

Tra i ristori da destinare al TLC rientrano anche i fondi previsti per migliorare il sistema di risposte al centralino d’emergenza (112), nuove installazioni di fibra ottica, estendere il monitoraggio delle zone industriali, dei data center e dei cavi sottomarini, ed infine ampliare il check delle sorgenti radioelettriche esistenti.

I rispettivi ministri Calderone e Urso, hanno accennato la volontà di utilizzare parte dei fondi delle TLC (anche noto come bonus internet) da destinare ai corsi previsti per gli aspiranti lavoratori del settore.