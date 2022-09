Bonus Iren 747 euro/ In cosa consiste e come riceverlo direttamente come sconto

Il governo ha stanziato alcuni bonus per far fronte all’inflazione dilagante e al caro energia, uno di questi permette di ottenere oltre 700 euro di sconto sulle bollette. Si tratta di un contributo aggiuntivo al bonus sociale di cui abbiamo già parlato: la domanda non può essere fatta oltre il 30 settembre anche per poter ottenere il pregresso.

Oltre ai bonus sociali però abbiamo anche il bonus bollette da 747 che è possibile ottenere presentando la domanda al proprio comune soltanto per i clienti del gruppo Iren, oppure per coloro che sono interessati a stipulare un contratto di fornitura con questo gestore.

Va specificato che questo contributo esiste già da alcuni mesi e alcuni clienti ne stanno già beneficiando. Ma in che modo viene erogato? Si tratta di un bonus che consiste in una scontistica direttamente in bolletta per i contratti di fornitura.

Questa particolare agevolazione però non è possibile garantirla a tutti i clienti del gruppo, ma soltanto a coloro che hanno una soglia ISEE non superiore a 20.000 euro in alcuni casi e non inferiore a 12.000 euro in altri.

Bonus Iren 747 euro: sconto direttamente con questi requisiti

Perché queste differenze? Va detto infatti che la soglia minima è stabilita per coloro che non hanno un grande nucleo familiare, coloro invece che hanno quattro o più bambini possono fare riferimento alla seconda soglia.

