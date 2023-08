Bonus ISCRO 2023/ Riaprono le domande: fino a 881€ per gli autonomi (17 agosto)

Il bonus ISCRO del 2023 è nuovamente disponibile. A dirlo è la stessa INPS con il messaggio numero 1636 del 05 maggio scorso. L’acronimo di questa sigla sta per: Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, ed è rivolta ai liberi professionisti e autonomi, che hanno registrato grosse perdita in volume d’affari.

L’ISCRO è destinata in poche parole, a quei lavoratori autonomi che a causa delle ultime difficoltà globali, si sono registrate delle perdite d’affari non indifferenti. L’ente previdenziale ha previsto sia un importo minimo che massimo da poter erogare in base a delle specifiche ben precise.

Bonus ISCRO 2023: importo minimo e massimo ottenibile

Se così possiamo definirlo, è il bonus ISCRO 2023 potrebbe essere una ancora di salvezza per gli autonomi, che sono anche i soggetti più a rischio usura e anche quelli che insieme a milioni di famiglie italiane, si ritrovano con numerosi debiti sempre più difficili da estinguere.

Per quest’anno l’INPS ha fissato l’importo minimo ottenibile come Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa a 275,38€, mentre la cifra massima a 881,23€. È chiaro che per poterne usufruire occorre soddisfare dei requisiti ben specifici:

Iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata; Non ricevere nessuna forma di previdenza sociale o diretta; Non percepire RdC; P.IVA attiva da un minimo di 4 anni a quando è stata presentata la domanda (il versamento di tutti i contributi previdenziali obbligatori dovrà risultare regolare). Il reddito del lavoratore autonomo o del libero professionista dell’anno precedente rispetto a quello in cui è stata fatta domanda, dev’essere minore del 50% rispetto al reddito medio prodotto nei 3 anni precedenti. Dunque non più alto di 8.972,04€, come sancito dalla Circolare numero 14 del 03 – 02 – 23.

Per poter inviare la domanda relativa al bonus ISCRO 2023 è indispensabile autenticarsi digitalmente (tramite SPID, CIE O CNS), all’apposita sezione INPS e rispettare i termini di scadenza, che vanno dall’1 maggio al 31 ottobre del 2023.

