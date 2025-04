Grazie alle novità di quest’anno sempre più gente potrà godere dei bonus pur avendo un ISEE 2025 relativamente “basso”, nonché inferiore a 20.000€. L’ampliamento dei beneficiari lo si deve all’esclusione dal reddito dei BTP e dei titoli di Stato, che contribuivano notevolmente ad incrementare la soglia reddituale.

Una misura importante che dopo aver calcolato l’ISEE con le nuove linee guida si potrà aumentare la possibilità di poter godere di molti più incentivi, dallo sconto in bolletta al contributo per l’asilo nido, dal contributo per i percorsi con lo psicologo all’ottenimento della Carta Dedicata a Te.

Quali sono i bonus previsti con un ISEE 2025 sotto ai 20.000€

Il primo bonus ottenibile con un ISEE che al 2025 risulta essere inferiore o massimo 9.530€ (fino ad un massimo di 3 figli nel nucleo familiare) è quello sociale. Si applica uno sconto automatico alle utenze relativamente all’erogazione dell’acqua e alla fornitura del gas e della luce.

Laddove il nucleo dovesse essere composto da 4 figli allora l’ISEE massimo potrà essere anche pari ma non oltre a 20.000€. Quest’anno il mese di aprile prevede un’eccezione importante, ovvero un incremento di 200€ che vengono pagati una tantum per la fornitura della luce e con ISEE massimo pari a 25.000€.

Incentivi per gli elettrodomestici

Con l’ultimo Decreto è stato per altro sancito l’iter per richiedere il bonus elettrodomestici. La misura permette di ottenere uno sconto pari al 30% del costo sostenuto e su una soglia massima di 100€, che vengono innalzati a 200€ qualora l’ISEE fosse più basso di 25.000€.

L’idea è quella di favorire un ricircolo di elettrodomestici più efficienti e meno inquinanti, dandone possibilità di comprarli anche ai nuclei familiari con più difficoltà economiche.

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale ammette la domanda (qui spiegato l’iter) da parte dei beneficiari che godono di un ISEE variabile tra “0€” e più alto di 45.939,56€. In base a quanto dichiarato verrà proporzionato il contributo ricevibile.

Coloro che non si apprestano ad aggiornare la DSU riceveranno il contributo minimo, ovvero pari a 57,5€. L’indennità massima invece è pari a 201€ e viene garantita su importi ISEE superiori a 45.939,56€.

Assegno di maternità

Le mamme possono far richiesta per l’assegno di maternità erogato dai singoli Comuni italiani. Indipendentemente da ciascun regolamento, per quest’anno è previsto un importo pari a 407,40€ purché l’ISEE non sia superiore a 20.382,90€.

Il contributo viene pagato dall’INPS e l’indennità viene comunque proporzionata alla percentuale di inflazione rilevata per ciascun anno.

Incentivi per lo psicologo

Grazie ai nuovi fondi previsti per il 2025 per lo psicologo, tra gli altri bonus per un ISEE basso, inferiore a 15.000€ si garantiscono fino a 1.500€ da spendere in sedute idonee alla psicoterapia.

Laddove l’ISEE dovesse essere più alto, tra 15.001€ e 30.000€ il contributo scenderà a 1.000€, mentre arriverà fino a 500€ qualora il reddito annuo sia tra i 30.001€ e 50.000€.