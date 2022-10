Bonus istruzione 2022/ Libri di testi gratis a Messina: come beneficiarne

In un periodo come quello in corso, il bonus istruzione del 2022 messo a disposizione dal Comune di Messina potrebbe aiutare molte famiglie in difficoltà economica. Garantire ai figli di poter studiare è certamente la soluzione ideale per fare in modo che possano avere un futuro migliore.

Ma anche studiare – a parte il carovita a cui stiamo assistendo – ha un costo. L’istruzione richiede molto denaro, indipendentemente dal tipo di scuola che si frequenta. Quasi ogni anno, massimo ogni due, i libri di testo vanno cambiati, arrecando un’ulteriore spesa alle famiglie italiane.

Bonus istruzione 2022: cosa prevede il Comune di Messina

Il bonus istruzione del 2022 – così come l’agevolazione della Regione Molise – prevede l’aiuto economico per ricevere gratuitamente (o quasi), i nuovi libri per poter studiare. Per godere del beneficio sarà sufficiente presentare l’ISEE pari e non oltre, i 10.632,94 euro annui.

Reddito a parte, è altrettanto importante che nel nucleo familiare almeno uno studente sia iscritto alle scuole secondarie di primo oppure di secondo grado. Le documentazioni da inserire però, non finiscono qui, infatti è necessario allegare:

Carta di identità in corso di validità;

in corso di validità; Codice fiscale in corso di validità;

in corso di validità; Eventuale documentazione che comprovi il costo dei libri;

Sull’ultimo punto va fatta un’affermazione importante, perché per usufruire del bonus di istruzione del 2022, il Comune di Messina non ritiene necessario (almeno inizialmente), che le famiglie forniscano scontrini fiscali e documenti che testimoniano la spesa richiesta.

Attenzione, questo non significa esser esenti da controlli o approfittare per truffare il comune messinese. Infatti, è possibile che nel lungo periodo le forze dell’Ordine eseguano un check delle famiglie (motivo per cui dovranno conservare le copie degli scontrini) per attestare la veridicità di quanto dichiarato.

Se ciò risultasse falso, il rischio è di avere delle ripercussioni penali per aver dichiarato – appunto – il falso.

Per usufruire del di bonus istruzione 2022 è necessario inviare la domanda (entro e non oltre il 14 ottobre del 2022) presso l’istituto scolastico dove è iscritto il figlio. Al momento non è dato sapere gli importi, che potrebbe variare in base ai fondi a disposizione al momento della resa finale.

