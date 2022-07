Bonus latte artificiale/ Come ottenere 400 euro per i proprio figli

Il bonus latte artificiale è una indennità erogata dal Governo, per sostenere le famiglie (soprattutto le mamme), che non potendo allattare naturalmente, devono spendere una determinata cifra per poter dar del latte ai propri figli.

Il bonus prevede un corrispettivo pari a 400 euro annui, che viene dato alle mamme (che dovranno soddisfare determinati requisiti), tra cui sostenere i bambini molto piccoli. Il documento che regolamenta tale bonus è la Legge di bilancio 2020 (160/2019 art. 1, comma 456.

Bonus latte artificiale: cos’è e quale contributo prevede

Come è stato anticipato, il bonus latte artificiale è stato pensato per le mamme impossibilitate di allettare con il proprio seno, e dunque devono ricorrere all’acquisto del latte per i bambini piccoli.

Il contributo è pari a 400 euro all’anno, che verrà concesso anche ai papà, qualora sopraggiunga la morte materna. Oltre al requisito patologico, nonché alcune condizioni che impediscono alle mamme di allattare i propri figli con il seno, vi sono anche un requisito reddituale: ISEE massimo di 30 mila euro.

Prima di proseguire con le patologie valide per richiedere il bonus del latte artificiale, è opportuno sottolineare che l’affidamento del sussidio verrà concesso alle autorità locali, quali Province e Regioni autonome.

Le patologie ammesse nel bonus, sono descritte tutte nell’articolo 4 del decreto attuativo. Tuttavia, tali condizioni cliniche e di salute, erano state già specificate all’interno del documento del Decreto Legge 154/2001:

Infezione da HTLV1 e 2;

Sindrome di Sheehan;

Alattogenesi ereditaria;

Ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno

tubulare);

Mastectomia bilaterale;

Morte materna.

Qualora il problema sia temporaneo, le mamme potranno richiedere ugualmente il bonus del latte artificiale. Lo stesso principio vige qualora la donna assumesse alcool o droghe (tranne il metadone), purché venga effettuata una verifica mensile.

Tutto ciò però, dev’essere comprovato naturalmente, da un ente certificato come L’ASL. La richiesta d’accesso dev’essere effettuata all’ASL locale di propria competenza, in quanto sarà la stessa ad erogare il contributo (o una farmacia convenzionata).











