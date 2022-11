Bonus lavoratori fragili/ Manca poco alla scadenza: ecco entro quando fare domanda

Il bonus lavoratori fragili scadrà a breve. Dunque, gli interessati dovranno affrettarsi prima che sia troppo tardi. L’accesso – una volta approvato correttamente – consentirà di avere fino a mille euro. L’indennità sarà corrisposta direttamente sul conto corrente del beneficiario, a patto che la domanda venga approvata.

Offerte Trenitalia novembre 2022/ Sconti fino al 70%: come aderire e risparmiare

Per “lavoratori fragili”, si intendono quei soggetti che hanno una situazione medica particolarmente delicata, motivo per cui gli spetterà tale indennità economica. Ma a chi spetta? Entro quando è possibile far domanda? E chi invece verrà escluso dal bonus?

Bonus lavoratori fragili: tutti i dettagli sull’indennità

Fare domanda per ottenere il bonus per lavoratori fragili non è complesso. Il termine ultimo per spedire la richiesta è il 30 novembre 2022. L’accredito avviene una tantum, ed è destinato soltanto alle categorie protette.

Bonus barriere architettoniche/ Valido anche per costruzioni ex novo? La risposta

Come dicevamo, per poter aderire al bonus per lavoratori fragili bisogna rientrare inesorabilmente nella categorie dei lavoratori fragili. I requisiti chiaramente, sono i seguenti:

Avere una malattia causata da immunodepressione, disabilità critiche o esiti oncologici; Conseguire delle terapie salvavita o esser sottoposto ad una cura; Risultare sofferente di determinate patologie, che incidono sulla prognosi, ad esempio per infezione causata da Covid–19. Motivo per cui, è necessario dotarsi di precauzioni preventivi.

Sul bonus per lavoratori fragili non incide l’età anagrafica. Infatti, a qualsiasi età è possibile esser riconosciuto in quest’ultima categoria. È essenziale che la malattia cronica o l’ansia gravosa (o tutto ciò che possa gravare sul sistema immunitario) del lavoratore, dovranno esser riconosciute tramite un certificato medico.

Superbonus 110%/ Quale materiale isolante usare per il cappotto termico?

Come specificato in precedenza, purtroppo vi sono delle categorie di lavoratori a cui non possono accedere al bonus per lavoratori fragili. Ecco quindi, tutti gli esclusi:

Badanti, colf e altri collaboratori familiari;

impiegati dell’industria;

Dirigenti e quadri sia dell’industria che dell’artigianato;

Portieri;

Possessori di partita Iva e gli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Ricordiamo che il termine ultimo per accedere al bonus per lavoratori fragili è il 30 novembre del 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA