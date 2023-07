Bonus lavoro notturno turismo/ Maggiorazione esentasse: come funziona? (7 luglio 2023)

Il bonus per il lavoro notturno per il turismo è stato approvato. I lavoratori che svolgono delle attività con i turisti finalmente, potranno ottenere gli incentivi spettanti. Inoltre, questa decisone aiuterà a colmare il gap tra le offerte di lavoro turistiche e i potenziali dipendenti.

Il bonus per il lavoro turistico (incluse le ore notturne e gli straordinari), verranno rese valide per il settore alberghiero, turistico e termale. Nei paragrafi seguenti vedremo di cosa si tratta, come funziona e quali iter dovranno esser rispettati per poterli ottenere.

Bonus 100 e lode 2023/ Premio per gli studenti modello: di quanto è? (7 luglio)

Bonus lavoro notturno turismo: quanto spetta

Il bonus per il lavoro notturno nel campo del turismo prevede il 15% come retribuzione aggiuntiva per gli impiegati che lavorano di notte e che fanno degli straordinari. Tali aggiunzioni salariali non concorreranno ad accumulare reddito ai “danni” del lavoratore.

Bonus autotrasportatori 2023/ Occhio alle scadenze: come far richiesta (6 luglio)

Il settore turistico è in forte crescita, anche se ci sono ancora dei gap da colmare. Il bonus viene concesso ai lavoratori (del settore turistico), purché il reddito dell’anno di imposta fiscale del 2022 non sia oltre i 40 mila euro.

L’agevolazione verrà destinata inoltre, ai lavoratori privati e ad esclusione delle strutture turistiche pubbliche.

Bonus per i lavoratori nel settore turistico: come fare domanda

Il bonus per il lavoro notturno nel settore turismo, può esser richiesto direttamente al proprio datore di lavoro. Allo stesso tempo, il lavoratore dovrà adempiere fiscalmente, dimostrando quanto percepito nell’anno fiscale del 2022.

Come risparmiare con il condizionatore in estate/ Trucchi per abbassare i costi (6 luglio 2023)

Il datore di lavoro accumulerà credito di imposta, da sfruttare come compensazione per il pagamento di tasse, contributi e imposte tramite modello F24. Il lavoro straordinario e notturno viene regolamentato dal Decreto Legislativo numero 66 dell’anno 2003.

Per le ore straordinarie dev’esserci una normativa specifica e una limitazioni di ore, le cui quest’ultime non potranno superare le 250. Mentre per il lavoro notturno per il turismo il bonus prevede un periodo massimo di 7 ore consecutive nel periodo massimo tra mezzanotte e le cinque del mattino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA