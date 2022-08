Bonus lenti a contatto e occhiali/ Perché è sparito? Cosa sappiamo al riguardo

In molti si chiedono che fine abbia fatto il bonus lenti a contatto e occhiali. Non molto tempo fa, è stata confermata l’emissione di un voucher una tantum da poter sfruttare per comprare degli occhiali da vista oppure delle lenti a contatto.

Da quando è arrivata la notizia, non vi è stato ufficializzato alcun decreto attuativo, dunque questo vuol dire che al momento non è possibile determinate le condizioni esatte per poter ricevere questo famoso “bonus per comprare occhiali e lenti a contatto”.

Bonus fiscali, nuova piattaforma online/ Sarà rilasciata a dicembre

Bonus lenti a contatto e occhiali: le ultime notizie

Nella Legge di Bilancio del 2021 risulta chiaramente l’approvazione del bonus per acquistare le lenti a contatto oppure gli occhiali da vista. Per questa agevolazione sono stati stanziati perfino 10 milioni di euro. Il problema è che da quando è giunta tale notizia, non c’è stato più alcun avviso al riguardo.

Bonus musica 2022/ Detrazione su corsi musicali: quanto è possibile ricavare

Il decreto attuativo dovrebbe contenere non solo le informazioni che spiegano al cittadino la modalità di richiesta, bensì anche tutte le tempistiche per mandare la domanda e poter ottenere questo bonus.

Ciò che sappiamo sull’agevolazione – salvo cambio di programma – è l’ottenimento di un voucher una tantum del valore pari a 50 euro, da poter sfruttare per comprare lenti a contatto oppure occhiali da vista.

Bonus lenti a contatto e occhiali: come ‘dovrebbe’ funzionare

Il bonus delle lenti a contatto e gli occhiali da vista dovrebbe esser utilizzato esclusivamente per fini patologici o per correggere un difetto alla vista. Infatti il voucher di sconto non è previsto per chi invece vorrebbe comprare degli occhiali o lenti a contatto estetiche (come ad esempio quelle colorate ma non graduate).

Bonus 15 mila euro Sardegna/ Rimborso fino al 50% per trasferirsi sull'isola

La domanda potrà esser approvata a tutti coloro – salvo fine risorse economiche – che presentano un ISEE che non sia superiore a 10 mila euro. Una cifra sicuramente molto bassa, ma che potrà tornare utile a chi ne ha realmente bisogno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA