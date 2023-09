Bonus librerie 2023/ Fino a 20.000 di crediti di imposta: come ottenerlo (5 settembre)

Si rinnova il bonus librerie anche nel 2023. Questa agevolazione è stata pensata con la Legge di Bilancio del 2018, e da allora – visto il successo ottenuto – è stata prorogata di anno in anno. Viene data l’opportunità agli esercenti che vendono libri di testo (usati e/o nuovi), di ottenere fino a 20.000€ di crediti d’imposta.

In gergo tecnico, viene definita tax credit per le librerie, i cui esercenti hanno diritto ad un credito di imposta variabile, ma che gli consente di poter fissare un listino tariffario “più basso”, giocando sul numero di vendite, specialmente quest’anno che i rincari scolastici sono astronomici.

Bonus librerie 2023: la scadenza per far domanda

Affermata la possibilità di riscuotere il bonus librerie nel 2023, è giunta l’ora di entrare nei dettagli. Sottolineiamo il fatto, che il credito di imposta è variabile: dipende dalla grandezza dell’azienda (piccola, media, grande) e dalle spese sostenute dal locale commerciale.

In base alla valutazione di ogni impresa, verrà assegnato un credito di imposta individuale (sulle spese effettuate nel 2022), che può essere massimo 10.000€ per le librerie, e fino a 20.000€ in caso di librerie indipendenti, la cui gestione è affidata autonomamente agli esercenti stessi.

La richiesta per accedere al bonus librerie del 2023 ma per le spese del 2022, va posta allo sportello telematico delle domande. Il periodo per ottenere l’approvazione del credito, va dall’11 settembre fino al 31 ottobre del 2023.

Bonus librerie 2023: i requisiti

Il bonus librerie del 2023 richiede dei requisiti specifici:

L’impresa deve svolgere e pagare le tasse in Italia; Il codice ATECO dev’essere appropriato all’attività di libreria; L’azienda deve avere una sede legale nello Spazio Economico dell’Unione Europea; Dimostrare che minimo il 70% dei ricavi, sia proveniente dalla vendita di libri (nuovi o usati che siano).

Per chi fosse interessato a saperne di più, sul bando del tax crediti per librerie, vi sono contenute tutte le informazioni necessarie. Una volta ottenuto il credito d’imposta, è possibile usufruirlo in compensazione nel modello F24.











