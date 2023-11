Bonus librerie 2024/ Proroga confermata: ecco i requisiti per ottenerlo (8 novembre 2023)

Il bonus librerie per il 2024 è stato confermato e prorogato. La misura è stata approvata per poter agevolare quelle attività imprenditoriali (specializzate in editoria), che commercializzano testi scolastici e opere di vario genere. I requisiti da soddisfare sono specifici (e neanche troppi).

Negli ultimi periodi abbiamo assistito a diverse agevolazioni nel campo dell’editoria, a partire dai contributi per gli editori (in special modo le edicole e i giornalisti), fino alle librerie (interessate dai bonus degli ultimi due anni, sia 2022 che 2023).

Bonus librerie 2024: quali sono i requisiti per accedere?

Il bonus librerie per il 2024 prevede una proroga sulla base di alcuni requisiti specifici da dover soddisfare (che vedremo a brevissimo). Anche l’importo è trascritto nella stessa misura dell’ultima agevolazione: fino a 20 mila di credito d’imposta.

Ancor prima di approvare la domanda, verrà richiesto all’imprenditore, di soddisfare il requisito più importante tra tutti: il codice ATECO adeguato all’attività e al contributo che gli spetta, che dovrà riportare almeno tra i due sotto proposti:

. : Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati. 47.79.1: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Ma i requisiti non terminano qui, infatti la libreria che vorrà accedere al bonus che gli permetterà di ottenere il credito d’imposta, dovrà dimostrare quanto segue:

Si trova nello Spazio Economico Europeo; Il 70% dei ricavi proviene dalla cessione dei libri di testo dell’esercizio finanziario precedente; Essere assoggettati alla tassazione italiana (con conseguente sede legale nel territorio nazionale).

La prima incidenza sulla cifra che verrà erogata sotto forma di credito di imposta, dipende dalla tipologia di libreria: se si tratta di attività indipendenti da gruppi editoriali, è possibile ottenere fino a 20 mila di euro di credito d’imposta.

Per librerie vincolate e associate a gruppi editoriali, è possibile ricevere fino ad un massimo di 10.000€. Una cifra inferiore rispetto alle librerie indipendenti, che dovranno contare su un potere d’acquisto inferiore.











