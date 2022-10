Bonus libri 2022/ In questa Regione è possibile ottenerli gratis o quasi

Il bonus libri del 2022/2023, in alcune Regioni di Italia non è più possibile farne richiesta. In altre come la Regione Molise, grazie ad una recente giunta comunale è possibile non solo mandare ancora la domanda per ottenere il beneficio, ma è stata anche allargata la platea di beneficiari.

L’agevolazione per accedere ai libri di testo in maniera gratuita (o quasi), può esser richiesta a patto che si soddisfi un requisito reddituale. La Regione Molise ad esempio, ha suddivide due fasce (una medio bassa e una più alta).

Superbonus 110%/ Come cambierà con il nuovo governo?

Bonus libri 2022: la proposta della Regione Molise

La Regione Molise ha pensato bene di prorogare il bonus libri del 2022 e valido anche per il 2023, affinché le famiglie italiane possano affrontare con delle migliorie, i danni economici a causa della guerra tra la Russia e l’Ucraina (con un andamento sempre più drastico).

Bonus vacanze/ Anche in autunno è possibile avere fino a 750 euro?

Il Molise ha istituito il bando sia per coloro che frequentano la scuola secondaria di primo grado, che per gli studenti di secondo grado (rispettivamente scuole medie e superiori). Ma quali sono le due fasce con ISEE ben specifico, che le famiglie dovranno avere e non oltrepassare?

Nella Fascia numero 1 rientrano le famiglie che hanno una dichiarazione ISEE fra 0 e massimo 10.632,94 euro; Nella Fascia numero 2 rientrano quelle famiglie che hanno una dichiarazione ISEE fra i 10.632,94 euro e massimo 15.748,78 euro.

Per poter accedere al bonus libri del 2022 è sufficiente che le famiglie che soddisfano il requisito reddituale, inviino la domanda al Comune dove è presente l’istituto scolastico frequentato dal figlio, oppure online direttamente al Comune in cui si ha la residenza.

Assegno unico/ Aumenta l'importo per le famiglia con figli disabili a carico

È importante – in fase di domanda al Comune – scrivere tutti i dati personali non solo dello studente, ma anche del richiedente e quelli della scuola frequentata (sottolineando se si tratta di una scuola media o superiore).

Inoltre, l’ultimo termine per poter richiedere alla Regione Molise il bonus libri del 2022 e 2023 è fissata al 30 ottobre del 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA