Bonus libri 2023/ Ecco cosa fare per risparmiare sull’acquisto dei libri (17 settembre)

L’acquisto di libri e materiale didattico può costituire una spesa importante per alcune famiglie. Ma il governo ha messo a disposizione un bonus libri 2023, molti bandi e contributi economici, non solo regionali, per aiutare in questi acquisti. Ecco quali sono e come richiederli.

Bonus libri 2023: quali sono le opzioni attive

Sarà possibile richiedere i contributi economi per l’acquisto di libri anche da studenti universitari. Infatti tra i contributi attivi abbiamo anche misure pensate per questa tipologia di studenti, oltre che peri figli iscritti alle scuole primarie e secondarie. Quindi possiamo analizzare i bonus libri ancora attivi a settembre 2023 e comprendere bene quali contributi possono essere ancora richiesti.

Bonus cellulari 2023/ Ecco chi può risparmiare sull'acquisto di un nuovo smartphone (17 settembre 2023)

Vediamo nel dettaglio quali sono le opzioni attive per avere uno sconto sui libri di testo universitari. I bonus dedicati agli studenti sono i seguenti:

Carta della Cultura

Carta del Merito

esonero dal pagamento dell’iscrizione all’Università

fondo studio

bonus trasporti

detrazioni spese varie sul Modello 730.

Bonus libri 2023: chi sono i beneficiari

La platea dei beneficiari di bonus e agevolazioni contro il caro libri Università e per sostenere le spese legate alla frequenza, questa dipende dallo specifico bonus che si intende richiedere.

Approfondiamo insieme cos’è e come funziona la Carta della Cultura. Per quanto riguarda la Carta del Merito, questa è concessa a chi riceverà il punteggio massimo durante la Maturità. La Carta spetta entro il diciannovesimo anno di età e concederà un bonus da 500 euro.

Bonus casa under 36/ Un emendamento potrebbe cambiare tutto (17 settembre 2023)

Approfondiamo insieme cos’è e come funziona la Carta della Cultura. Per quanto riguarda la Carta del Merito, questa è concessa a chi riceverà il punteggio massimo durante la Maturità. La Carta spetta entro il diciannovesimo anno di età e concederà un bonus da 500 euro.

LEGGI ANCHE:

Bonus benzina 2023/ Agevolazione per famiglie a basso reddito (16 settembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA