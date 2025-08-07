Anche quest'anno, il bonus libri per il riferimento scolastico 2025/2026 è confermato. Le modalità sono descritte Regione per Regione.

Come ogni anno, anche per il 2025/2026, ovvero con gli inizi della scuola a settembre, si conferma il bonus libri che consente alle famiglie di ricevere un aiuto economico per acquistare il materiale didattico (e non solo) utile all’apprendimento delle materie da dover studiare.

Come di consueto si tratta di un incentivo legato all’ISEE, e vale per i figli che frequentano regolarmente la scuola primaria oppure quella secondaria (sia di primo che di secondo grado). Il contributo finanziario viene disposto dai singoli Comuni oppure dalle Regioni italiane.

Come si ottiene il bonus libri per l’anno 2025/2026?

I requisiti e le condizioni per poter far richiesta per il bonus libri in relazione all’anno scolastico 2025/2026 dipendono dall’ente che lo ha stanziato. Ogni Comune e/o Regione potrebbe sancire dei regolamenti differenti, motivo per cui è bene consultare il bando ufficiale territoriale.

