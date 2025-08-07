Anche quest'anno, il bonus libri per il riferimento scolastico 2025/2026 è confermato. Le modalità sono descritte Regione per Regione.
Come ogni anno, anche per il 2025/2026, ovvero con gli inizi della scuola a settembre, si conferma il bonus libri che consente alle famiglie di ricevere un aiuto economico per acquistare il materiale didattico (e non solo) utile all’apprendimento delle materie da dover studiare.
Come di consueto si tratta di un incentivo legato all’ISEE, e vale per i figli che frequentano regolarmente la scuola primaria oppure quella secondaria (sia di primo che di secondo grado). Il contributo finanziario viene disposto dai singoli Comuni oppure dalle Regioni italiane.
Come si ottiene il bonus libri per l’anno 2025/2026?
I requisiti e le condizioni per poter far richiesta per il bonus libri in relazione all’anno scolastico 2025/2026 dipendono dall’ente che lo ha stanziato. Ogni Comune e/o Regione potrebbe sancire dei regolamenti differenti, motivo per cui è bene consultare il bando ufficiale territoriale.
|Regione
|Beneficiari
|Requisiti
|Calabria
|Bonus per chi frequenta la scuola secondaria (di 1° e 2° grado)
|ISEE pari o più basso di 10.632,94€
|Campania
|Bonus per chi frequenta la scuola secondaria (di 1° e 2° grado)
|ISEE massimo pari a 13.300€
|Emilia Romagna
|Bonus per chi frequenta la scuola secondaria (di 1° e 2° grado)
|Le condizioni devono essere ancora specificate (l’istanza sarà inoltrabile dal 4 settembre)
|Lazio
|Bonus richiedibile presso il proprio Comune in cui si vive ed è destinato agli alunni delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado) ma anche a chi segue un IeFP (all’interno della Regione)
|ISEE più basso di 15.493,71€
|Lombardia
|L’intervento “Dote Scuola” prevede diversi beneficiari, sia per gli allievi delle scuole primarie sia per chi frequenta le superiori
|—
|Piemonte
|Incentivo destinato alle agenzie formative accreditate e/o a chi frequenta gli istituti statali. Viene destinato un voucher valido sia per i trasporti pubblici ma anche per acquistare libri e materiale inerente alla didattica
|ISEE entro 26.000€
|Puglia
|Bonus per chi frequenta la scuola secondaria (di 1° e 2° grado)
|ISEE massimo e corrispondente a 11.000,00€
|Sardegna
|Bonus per chi frequenta la scuola secondaria (di 1° e 2° grado), anche se la scadenza è già passata
|L’ISEE massimo era di 20.000€
|Toscana
|Il nome del bando è “Libri Gratis”, e il valore del voucher dipende dalla scuola frequentata (minimo 137€ e massimo 348€)
|L’ISEE non può superare i 15.800€