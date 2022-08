Bonus libri scolastici/ Ecco Regioni in cui è ancora attivo il bonus

Per l’anno 2022/2023 c’è ancora qualche possibilità di sfruttare il bonus dei libri scolastici. Si tratta di un’agevolazione rivolta alle famiglie bisognose, che in base al proprio ISEE potranno acquistare i testi di scuola ai propri figli, ma con un forte sconto sul prezzo di listino.

Il bonus per poter comprare i libri di scuola, non consente di ricevere uno sconto lieve, bensì di un’agevolazione che consente – quasi – di poter “acquistare gratuitamente” il materiale utile al proprio figlio studente.

Bonus libri scolastici: tutti i bandi attivi delle Regioni

Il bonus per comprare i libri scolastici non è rivolto chiaramente a tutte le famiglie italiane, ma solamente a quelle con un certo reddito ISEE. Inoltre, ecco quali sono i requisiti nonché le scuole, dove il figlio studente deve esser iscritto affinché la domanda possa esser approvata senza problemi:

Secondarie di primo oppure secondo grado (rispettivamente medie e superiori); Paritarie, statali (sia locali che private), oppure appartenenti all’Albo regionale delle scuole che non sono paritarie; Formative accreditate dalla Regione di riferimento, purché esse promuovano percorsi triennali oppure quadriennali di istruzione professionale Formative accreditate dalla Regione di riferimento, purché promuovano percorsi duali, ovvero per far combaciare studio e lavoro.

Bonus libri scolastici: Regione Lazio

Il bonus libri nel Lazio è valido solo per gli studenti delle medie e superiori (dato che di per sé i libri di testo alle elementi sono già gratuiti).

L’aiuto è rivolto alle famiglie con ISEE inferiore alla somma di 15.493,71 euro. Il modulo di domanda va presentato (cartaceo), al Comune di Residenza.

Bonus libri scolastici: Regione Emilia Romagna

Il bonus dei libri scolastici in Emilia Romagna può esser erogato alle famiglie con ISEE suddiviso per priorità in due fasce:

Fascia 1: Isee da 0 a 10.632,94 euro; Fascia 2: Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

L’agevolazione è rivolta agli studenti fino a massimo 25 anni (salvo casi di disabilità come previsto dalla Legge 104 del 1992).

Bonus libri scolastici: Regione Toscana

Il contributo per comprare i libri di testo a meno in Toscana, è richiedibile entro il 21 settembre e per l’importo massimo di 300 euro.

Potranno ottenerlo i nuclei familiari con ISEE meno di 15.748,78 euro, mentre la soglia aumenta fino a 36.000 euro per le famiglie residenti nei comuni di Isola del Giglio o Capraia Isola, ottenendo addirittura uno sconto fino a 5 mila euro.

Bonus libri scolastici: Regione Campania

Anche in Campania – così come in Emilia Romagna – la Regione predisposte due fasce accessibili al bonus per comprare libri di testo scolastici:

Fascia 1: Isee da 0 a 10.633,00 euro; Fascia 2: Isee da 10.633,01 a 13.300,00 euro.

Anche in questo caso la domanda va mandata al proprio Comune di residenza.

Bonus libri scolastici: Regione Sicilia

La domanda in Sicilia va presentata direttamente alla scuola dove il figlio studente studia ed è regolarmente iscritto.

L’ultimo termine per poter mandare la domanda del bonus libri 2022/2023 è fissato al 14 ottobre 2022. Sta poi agli istituti scolastici in questione, dover mandare tutto al Comune di residenza entro e non oltre il 18 novembre 2022.











