Bonus libri universitari/ Ecco 6 misure attive per risparmiare soldi (16 settembre 2023)

Il bonus per i libri universitari consente agli studenti, di poter risparmiare soldi grazie a delle misure che aiuteranno a contrastare l’inflazione. D’altronde, soprattutto i fuori sede, dovranno spendere una barca di denaro per poter sostentare la loro vita fuori dalla propria città o addirittura Regione, d’origine.

In verità, non esiste un solo bonus per risparmiare sul prezzo dei libri universitari, ma occorre valutare diverse misure trovando quella più attinente e soprattutto conveniente. Facciamo notare che in base all’opzione desiderata, i requisiti per l’accesso potrebbero variare.

Bonus libri universitari: in cosa consiste?

Abbiamo accennato, che non esiste un solo bonus per pagare i libri universitari a meno, ma diverse misure da valutare in base alle proprie preferenze ed esigenze. La Carta del Merito ad esempio, concede fino a 500€ agli studenti reputati “più meritevoli”.

Per i “più meritevoli”, si intende quegli studenti che durante l’esame di maturità hanno ottenuto il punteggio massimo. Ecco perché nasce il nome di “Carta del Merito”, che però, non dev’essere confusa con le altre opportunità, che sono estese anche ad altri studenti (indipendentemente dal reddito):

Carta della Cultura Carta del Merito Esonero dal pagamento dell’iscrizione all’Università Fondo studio Bonus trasporti Detrazioni dei costi sul Modello 730.

Chiaramente, come si intuisce dal nome, non tutte le misure consentono il risparmio dei libri universitari, il bonus trasporti ad esempio, consentirà un risparmio sui mezzi pubblici, permettendo allo studente di poter avere – almeno in parte – un risarcimento sulle spese legate all’abbonamento per raggiungere l’ateneo.

Bonus per giovani universitari: quale scegliere?

Le agevolazioni per i giovani universitari sono parecchie. Per poter determinare la più conveniente, il nostro suggerimento è quello di partire dalle proprie reali esigenze: qual è lo scopo per la quale si vuole ottenere credito?

Se si vuole aderire al bonus per risparmiare sui libri universitari e allo stesso tempo poter ridurre le spese per gli studi, l’opzione migliore potrebbe essere il Fondo per lo Studio, che viene garantito dalla CONSAP, erogando fino a 25 mila euro.











