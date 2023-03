Bonus mamma domani 2023/ Si può ancora richiedere questo contributo?

Il bonus mamma domani nel 2023, è ancora valido? Sono tante le donne che cercano anche per quest’anno, il contributo che negli anni scorsi, è stato molto utile per aiutare a sostenere le famiglie con i figli a carico. D’altronde lo sappiamo, che cosa non farebbe una madre per un figlio?

Ed è proprio su questo punto che lo Stato italiano dovrebbe pressare. Il legame tra mamma e figli, è così forte che qualsiasi donna sarebbe disposta a “non mangiare lei per la sua famiglia“. Nonostante le gesta che definiremmo eroiche delle mamme, questo per la loro salute fisica e mentale non sarebbe giusto.

Le pagelle Italia Inghilterra(1-2)/ I voti: Acerbi se ne infischia, speranza Retegui

Bonus mamma domani 2023: la triste notizia

Il bonus mamma domani 2023 consisteva in un aiuto economico di 800 euro per le madri con minorenni a loro carico. Abbiamo parlato appositamente al passato, visto che per quest’anno il Governo non ha prorogato l’agevolazione, anzi, il sussidio è stato proprio cancellato.

Probabili formazioni Serbia Italia U21/ Quali titolari per Nicolato?

Vorremmo sottolineare, che lo Stato italiano non ha voluto essere del tutto “menefreghista”, dato che ha provveduto a cancellare il bonus mamma domani 2023, solo perché ha unificato in un solo contributo mensile, anche il resto delle agevolazioni:

Bonus bebè; Assegno per i nuclei familiari con minimo tre figli minori; Detrazioni fiscali per figli fino a massimo 21 anni.

Le mamme – almeno per il 2023 – potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che sarà possibile usufruire dell’assegno di maternità e del bonus dell’asilo nido. Il primo, viene concesso dal Comune di appartenenza, la cui cifra ammonta a 383,46€ al mese.

Probabili formazioni Francia Olanda/ Quote: quali moduli vedremo?

Il secondo, il bonus asilo nido, è un’agevolazione economica che viene concessa (l’importo dipende dal proprio ISEE), ai genitori, per pagare le rette di figlioletti che frequentano l’asilo nido (sia pubblico che privato). Inoltre, questo contributo viene accettato anche per l’assistenza domiciliare nei confronti dei genitori che sono sempre fuori per lavoro e non possono badare ai figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA