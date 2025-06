È stato potenziato il bonus mamme lavoratrici 2025: cos'è e come funziona la nuova misura approvata oggi dal CdM da 40 euro mensili per le madri

In occasione del Consiglio dei Ministri che si è riunito nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno 2025, è stato ufficialmente potenziato il cosiddetto bonus mamme lavoratrici che va a estendere la platea di beneficiarie dei già numerosi incentivi messi in campo dal governo Meloni e – in particolare – dal Ministro del Lavoro Marina Calderone, forte e ferma sostenitrice degli incentivi per chi scegliere la genitorialità e decide di non mettere – per obbligo o desiderio – da parte la propria carriera lavorativa.

Prima di arrivare al “nuovo” bonus mamme lavoratrici 2025 è bene ricordare che attualmente la misura più importante prevista per questa importante categoria sociale sono gli sgravi fiscali inseriti nella Legge di Bilancio del 2024, rinnovato e aggiornato anche nella successiva Legge del 2025 e confermate in occasione del potenziamento odierno del bonus che approfondiremo tra qualche riga.

Gli sgravi fiscali decisi nel 2024 – che di fatto accompagnano e in un certo senso completano il bonus mamme lavoratrici 2025 – possono arrivare fino a un massimo di 3mila euro di tasse esonerate: la platea di beneficiari in questo caso comprende tutte le donne con contratto di lavoro a tempo indeterminato (fuorché per le lavoratici domestiche) che hanno almeno tre figli a carico, con l’unico effettivo limite posto sul compimento del 18esimo anno d’età del figlio più piccolo.

Similmente, l’aggiornamento deciso sul finire dello scorso anno prevede un “solo” parziale esonero contributivo riservato sempre alle mamme lavoratici che hanno due (e non più tre) figli a carico e che non sperano i 40mila euro annuali di reddito familiare: in questo caso, però, il contributo scade non appena il figlio più piccolo compie 10 anni ed è esplicitamente prevista l’impossibilità di cumularlo con l’esonero che abbiamo visto poco fa.

Arriva il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025: come funziona, a chi spetta e quali sono i requisiti

Tornando a noi e al bonus mamme lavoratrici 2025 potenziato nella giornata di oggi dal Consiglio dei Ministri, è bene dire innanzitutto che le effettive modalità di richiesta del contributo non sono ancora state completamente definite e sarà probabilmente necessario attendere l’apposita circolare che emetterà l’INPS nei prossimi giorni e che ovviamente non mancheremo di riportarvi tra queste stesse pagine.

Per quello che ci è dato sapere allo stato attuale – spiegato dal ministro Calderone dopo la riunione con i colleghi degli altri dicasteri -, il bonus mamme lavoratrici 2025 prevede un contributo da 40 euro al mese per tutte le donne che hanno a carico almeno due figli: l’erogazione avverrà in un’unica soluzione nella busta paga di dicembre che sarà, dunque, maggiorata di 480 euro complessivi in un periodo dell’anno – a ridosso di Natale – normalmente pieno di spese.

Di fatto – e questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo contributo – il bonus mamme lavoratrici 2025 sarà completamente esentasse, rendendo quei già citati 480 euro netti senza alcuna trattenuta fiscale: in questo caso il limite posto dal dicastero di Calderone è relativo al compimento dei 10 anni da parte del figlio più piccolo; mentre al contempo il medesimo bonus mamme lavoratrici 2025 si applicherà anche a chi ha tre figli a carico e un contratto a tempo determinato: platea – quest’ultima – esclusa delle esenzioni fiscali delle Leggi di Bilancio del 2024 e 2025.