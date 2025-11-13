Il bonus per le mamme lavoratrici prevede delle regole, iter e scadenze specifiche da rispettare.

Il bonus mamme lavoratrici potrà essere inoltrato a breve, e attualmente l’ISTAT ha stimato 865.000 beneficiarie purché abbiano un reddito di lavoro inferiore a 40.000€.

I numeri sono stati comunicati dal Presidente Francesco Maria Chelli, presidente dell’ISTAT, in occasione dell’audizione alla Commissione bilancio del Senato per parlare della prossima Manovra, 2026.

I dati sul bonus mamme lavoratrici

Il bonus mamme lavoratrici prevede un contributo di circa 60€ al mese (corrispondenti a 660€ annui), e per poter approvare l’aiuto il Governo ha stanziato 570 milioni di euro.

I dati sulle donne impiegate sono preoccupanti, a rivelarlo sono stati l’Istat e Cnel, e meno di una donna su due – nella fascia d’età 25 e massimo 34 anni – è stata assunta.

Gli incentivi per le famiglie sono stati pensati per ridurre il gap di genere e contrastare il problema del lavoro delle donne (soprattutto dopo la nascita dei figli, con numeri sempre più alti legati all’abbandono).

Quanto all’ottenimento della misura le regole sono ancora le medesime delle precedenti, ovvero le donne hanno diritto sia come lavoratrici autonome e dipendenti (indipendentemente dalla durata del contratto).

Date di pagamento

A patto che il bonus per le madri lavoratrici soddisfi i requisiti di sempre, il corrispettivo economico è previsto entro un mese da quando verrà presentata la domanda. Tuttavia, le date sono sempre le stesse, tra il 31 gennaio prossimo (2026), oppure prima di febbraio (a patto che la fine di questo mese).

L’istanza va inoltrata prima del 9 dicembre di quest’anno, accedendo sempre online e tramite autenticazione digitale (CNS, CIE o SPID), o per chi non avesse dimestichezza potrà rivolgersi al patronato di fiducia.

Nel momento in cui si deve compilare e finalizzare la pratica, va specificato il numero di figli, che ammontano a 2 (purché il più giovane abbia almeno 10 anni), e nel caso di 3 figli (almeno), il più piccolo deve avere un minimo di 18 anni.