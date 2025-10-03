Il bonus mamme lavoratrici prosegue anche nel 2025: a dicembre migliaia di madri che lavorano riceveranno in busta paga 480 euro
Il bonus mamme lavoratrici sarà rinnovato e potenziato. È quanto riportato in queste ultime ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, che ha diffuso un’anticipazione del Documento programmatico di finanza pubblica. Il governo intende quindi supportare ulteriormente le donne che lavorano e che, al contempo, hanno figli, riconoscendo loro un piccolo bonus come forma di sostegno. Nel dettaglio, si tratta di 40 euro al mese che, moltiplicati per 12, diventano 480 euro: una somma che, per una famiglia in difficoltà, può risultare molto utile.
Chi può ricevere il bonus mamme lavoratrici? Occorre avere almeno due figli. L’ISEE familiare non deve superare i 40.000 euro. È necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure essere titolari di partita IVA (libere professioniste o autonome). Il bonus viene erogato fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, se si hanno due figli; in presenza di tre o più figli, invece, viene corrisposto fino al compimento della maggiore età del figlio più piccolo.
BONUS MAMME LAVORATRICI, COME RICEVERLO? FARA’ TUTTO IL DATORE DI LAVORO CON L’INPS
Per molte madri sarà una vera manna dal cielo, visto che l’importo arriverà a dicembre in un’unica tranche: 480 euro (40 euro per 12 mesi) per chi ne avrà diritto. La misura, introdotta per la prima volta nel 2024, è stata rinnovata anche per quest’anno, segno che il governo si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti. Il bonus è destinato a tutte le madri lavoratrici, indipendentemente dal tipo di impiego, con l’unica eccezione rappresentata dal limite ISEE, che con i 40.000 euro include comunque una platea piuttosto ampia.
Restano escluse le titolari di partita IVA forfettaria, ossia coloro che aderiscono al regime agevolato della durata di 5 anni e con fatturato ridotto. Escluse anche le lavoratrici domestiche. Per ricevere il bonus non sarà necessario presentare alcuna domanda: il pagamento verrà gestito dal datore di lavoro tramite l’INPS e accreditato direttamente nella busta paga di dicembre.