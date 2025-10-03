Il bonus mamme lavoratrici prosegue anche nel 2025: a dicembre migliaia di madri che lavorano riceveranno in busta paga 480 euro

Il bonus mamme lavoratrici sarà rinnovato e potenziato. È quanto riportato in queste ultime ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, che ha diffuso un’anticipazione del Documento programmatico di finanza pubblica. Il governo intende quindi supportare ulteriormente le donne che lavorano e che, al contempo, hanno figli, riconoscendo loro un piccolo bonus come forma di sostegno. Nel dettaglio, si tratta di 40 euro al mese che, moltiplicati per 12, diventano 480 euro: una somma che, per una famiglia in difficoltà, può risultare molto utile.

Pensioni/ La Riforma pensioni resta, i dubbi dell'ex ministra sul TFR

Chi può ricevere il bonus mamme lavoratrici? Occorre avere almeno due figli. L’ISEE familiare non deve superare i 40.000 euro. È necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, oppure essere titolari di partita IVA (libere professioniste o autonome). Il bonus viene erogato fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, se si hanno due figli; in presenza di tre o più figli, invece, viene corrisposto fino al compimento della maggiore età del figlio più piccolo.

LE SFIDE DEL LAVORO/ La minaccia demografica per occupazione e welfare e le mosse da non sbagliare

BONUS MAMME LAVORATRICI, COME RICEVERLO? FARA’ TUTTO IL DATORE DI LAVORO CON L’INPS

Per molte madri sarà una vera manna dal cielo, visto che l’importo arriverà a dicembre in un’unica tranche: 480 euro (40 euro per 12 mesi) per chi ne avrà diritto. La misura, introdotta per la prima volta nel 2024, è stata rinnovata anche per quest’anno, segno che il governo si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti. Il bonus è destinato a tutte le madri lavoratrici, indipendentemente dal tipo di impiego, con l’unica eccezione rappresentata dal limite ISEE, che con i 40.000 euro include comunque una platea piuttosto ampia.

Pensione di reversibilità/ Chiarimenti sugli arretrati agli ex: valgono?

Restano escluse le titolari di partita IVA forfettaria, ossia coloro che aderiscono al regime agevolato della durata di 5 anni e con fatturato ridotto. Escluse anche le lavoratrici domestiche. Per ricevere il bonus non sarà necessario presentare alcuna domanda: il pagamento verrà gestito dal datore di lavoro tramite l’INPS e accreditato direttamente nella busta paga di dicembre.