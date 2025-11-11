Il bonus mamme sarà destinato a quasi 700.000 lavoratrici con almeno due figli. La domanda va richiesta in modo telematico.

Corsa alla richiesta del bonus mamme lavoratrici, che a patto di soddisfare le condizioni minime potranno ottenere fino a 480€. Per la domanda c’è un mese di tempo circa, in quanto la scadenza è prevista al 9 dicembre.

Possono aderire non solo le donne con un contratto di lavoro dipendente, ma anche le autonome. Secondo i primi dati il beneficio spetterebbe a 695.000 lavoratrici subordinate e 175.000 autonome. Ma quali sono gli step per far domanda?

Caccia al bonus mamme da 480€

Al bonus mamme possono aderire tutte le donne che hanno un lavoro subordinato (con contratto a tempo indeterminato o determinato), oppure autonome.

Mentre non potranno esser ammesse coloro che hanno un contratto di lavoro domestico, che nella maggioranza dei casi sono donne straniere, soltanto il 31% complessivamente è di nazionalità italiana.

Per completare le condizioni minime è indispensabile avere 2 o più figli. In questo caso il figlio più piccolo non può avere più di 10 anni, mentre in caso di 3 o più figli, il limite salirebbe a 18 anni.

L’iter per inviare la domanda

Anche se il contributo economico sarebbe di circa 40€ al mese, il Governo ha deciso di riconoscere l’aiuto in un’unica soluzione e di pagarlo nel mese di dicembre.

La domanda va inviata telematicamente al portale INPS, e il tempo massimo di presentazione è entro il 9 dicembre.

C’è una eccezione che fa slittare la data al 31 gennaio e pagamento dell’aiuto a febbraio prossimo. Si tratta di quelle donne lavoratrici a cui il 2° figlio nascerà dopo la scadenza ed entro massimo la fine di quest’anno (nel periodo 9 – 31 dicembre).

Mentre per le mamme con 3 (o oltre) figli, la misura sarà riconosciuta in maniera autonoma, e il bonus sarà corrisposto direttamente in busta paga.

Cosa ne sarà della decontribuzione?

L’attuale incentivo pagato in “contanti” va a sostituire il precedente aiuto della decontribuzione fino a 3.000€ annui (ancora valido fino al prossimo 31 dicembre per le donne con almeno 3 figli). Va anche detto che dal prossimo anno il Bilancio passerà dagli attuali 40€ al mese fino ai 60€.

Anche se il bonus mamme si reputa un buon incentivo per convincere le donne a non lasciare il posto di lavoro, è altrettanto vero che serviranno delle misure più strutturali e non temporanee.