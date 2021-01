Bonus Manovra congelati/ La beffa del governo: mancano i decreti attuativi

I bonus che hanno caratterizzato l’ultima Manovra approvata dal governo rischia di saltare, almeno a gennaio, per mancanza dei decreti attuativi necessari a fare scattare i suddetti incentivi. E’ “Il Messaggero” a notare come molti bonus, a partire da quello che consente alle famiglie in possesso di un Isee che non supera i 30mila euro di poter usufruire di uno sconto del 40% sul prezzo di un’auto elettrica, resteranno congelati. Ma fino a quando si dovrà aspettare? Ovviamente fino a quando non verrà firmato dal Ministero dello Sviluppo economico e del Mef il decreto attuativo e, secondo il quotidiano romano, il rischio concreto è che non se ne parli fino a febbraio. Per tutto il mese di gennaio, dunque, i bonus contenuti nella Manovra dovrebbero restare soltanto una lista di promesse senza alcuna attuazione nella realtà.

BONUS MANOVRA CONGELATI: MANCANO DECRETI ATTUATIVI

Ma a cosa ci si riferisce quando si parla dei decreti attuativi? Per definizione si tratta di decreti ministeriali prescritti dalla legge che, previa delineazione dei principi di una specifica materia, ne affida l’attuazione al ministro competente. A rendere possibile che questi decreti attuativi non siano stati ancora previsti vi è anche il fatto che non sono previste sanzioni in loro assenza: ciò significa che potrebbero trascorrere realmente dei tempi biblici prima dell’entrata in vigore degli annunciati bonus. Un esempio perfetto è quanto successo con il Tfs per gli statali, in ritardo di circa un anno rispetto alla tabella di marcia. Ad essere congelato, dunque, sarà anche il bonus smartphone, ma anche il bonus idrico e l’incentivo per l’acquisto degli occhiali. Il governo deciderà di metterci una pezza in breve tempo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA