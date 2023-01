Bonus Maroni 2023/ Approvato in via ufficiale: cos’è e che vantaggi comporta

Dopo diverse peripezie, anche il bonus Maroni del 2023 è stato confermato. Entreremo di più nel dettaglio, ma in modo molto semplice si tratta di un’agevolazione contributiva nei confronto di coloro che rinunciano al pensionamento pur avendo maturato i requisiti richiesti.

Viene chiamato “bonus Maroni”, perché il nome è associato all’ex Ministro del Welfare Roberto Maroni, quando nel 2004 inventò una manovra finanziaria per ridurre le spese statali accumulate nella voce “pensionistica“. Ma di cosa si tratta?

Bonus Maroni 2023: in cosa consiste?

Il bonus Maroni del 2023 è una misura agevolativa nei confronti del lavoratori che decidono di non andare in stato di quiescenza per loro volontà. Per loro è prevista un’esenzione dei contributi INPS, che anziché versarli all’erario vengono erogati direttamente in busta paga (lo stesso vale per i datori di lavoro che fanno tale scelta).

La circolare dell’ente previdenziale è molto scrupolosa, spiegando che i beneficiari dovranno:

“Rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore“.

Per accedere al bonus Maroni nel 2023, la scelta ricadrà esclusivamente sul singolo lavoratore, che dovrà stabilire esattamente ciò che vuole: ottenere il congelamento della cifra pensionistica per aumentare quella della busta paga grazie alla decontribuzione, oppure ottenere un assegno pensionistico con una cifra superiore.

Per poter ottenere il bonus Maroni dovranno esser rispettare i requisiti di Quota 103.

