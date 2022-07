Bonus maturità 700 euro/ Una borsa di studio per i più meritevoli

Tutti coloro che riescono a completare la scuola superiore e a diplomarsi ottenendo ottimi voti, possono aspirare ad ottenere il bonus maturità 700 euro che può essere erogato ai più meritevoli oltre a tutti gli altri bonus erogato dallo stato ed enti locali per la formazione scolastica, come il bonus libri 2022. Infatti lo Stato prevede il contributo di 700 euro come borsa di studio per quegli studenti che vogliono iscriversi all’università e ha conseguito la maturità con un voto pari o superiore a 95/100. Si tratta di un contributo denominato “sostegno all’iscrizione alle università laziali per i diplomati meritevoli”.

Bonus maturità 700 euro: in cosa consiste

Come suggerisce il nome del contributo, questo bonus maturità 700 euro non è disponibile per tutti i diplomati meritevoli, ma soltanto a coloro che vogliono iscriversi in una delle università del Lazio.

Ne va che il requisito fondamentale è la dimostrazione di aver proceduto all’iscrizione in una di queste università oltre che essere domiciliati o aver trasferito la residenza.

La regione ha stanziato 5 milioni per questa misura e 13 milioni in totale comprendendo anche la realizzazione di finanziamenti e sovvenzioni per iniziative sportive e culturali, per la lettura e la produzione letteraria, per il teatro diffuso di Gigi Proietti oltre che per realizzare eventi divulgativi e promozionali che possono interessare lavorativamente coloro che si sono appena diplomati.

Bonus maturità 700 euro: come presentare la domanda

Per poter partecipare al bonus maturità 700 euro è necessario presentare la domanda online accedendo sul sito apposito della regione Lazio oltre che procedere all’iscrizione presso l’ateneo universitario di proprio interesse. Il contributo spetta per merito e per reddito. Dunque coloro che verranno privilegiati nelle graduatorie saranno coloro che:

avranno ottenuto il voto più alto alla scuola superiore oltre ad avere un ISEE inferiore a 30.000 euro.

per coloro che inoltre hanno un indice ISEE inferiore di 20.000 euro.

Chi ottiene il massimo dei voti può accedere anche alla domanda del MIUR che prevede un erogazione in denaro come premio il cui ammontare varia di anno in anno oltre ad alcuni accreditamenti per poter accedere a biblioteche, musei e istituti di cultura. Inoltre i più meritevoli possono aspirare all’iscrizione presso l’albo nazionale delle eccellenze.











