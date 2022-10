Bonus mobili 2022/ Quali spese rientrano nell’agevolazione: lista completa

Il bonus mobili 2022 prevede delle specifiche ben definite. La possibilità di comprare anche degli elettrodomestici usufruendo della detrazione IRPEF al 50% è stata estesa per altri due anni, ovvero fino all’anno 2024.

Sarà possibile comprare degli elettrodomestici e mobili che rientrano in determinate categorie. Attenzione però, perché soltanto fino a fine 2022 sarà possibile giovare del 50% della detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Bonus mobili 2022: quali acquisiti è possibile effettuare e in che misura

Il bonus mobili 2022 è una misura agevolativa prevista fino al 31 dicembre 2022. Con ciò non vogliamo dire che oltre questa data sarà impossibile comperare l’arredamento a minor prezzo, semplicemente cambieranno le regole.

Infatti, dal 50% di detrazione IRPEF con molta probabilità sarà possibile usufruire del bonus per acquistare elettrodomestici e mobili a “minor prezzo” alla metà dell’agevolazione attuale (godendo soltanto del 25%).

Ma il bonus mobili 2022 prevede anche determinate categorie ammissibili:

Classe non inferiore alla A per i forni; Classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie; Classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Categorie che rientrano nell’agevolazione IRPEF dei mobili a parte, ci sono anche determinati componenti dell’arredamento che potranno esser ammessi, ovvero: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, così come apparecchi per l’illuminazione.

Mentre, quei mobili che non rientrano nelle spese detraibili sono tutti i costi affrontati per le porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e ulteriori complementi di arredo. Va detto che tutto ciò prevede un tetto di spesa massimo, che non può superare i 10 mila euro.

Il punto cruciale per far sì che la domanda del bonus mobili 2022 venga approvata, è che dal primo gennaio dell’anno precedente rispetto a quello quando sono stati comprati i beni, dovranno esser stati eseguiti degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Nel documento dell’Agenzia delle Entrate si legge anche quanto segue:

Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

