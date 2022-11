Bonus mobili 2023/ 50% Di detrazione IRPEF: chi potrà approfittarne

Il bonus mobili del 2023 (inclusi gli elettrodomestici), sarà usufruibile grazie ad una detrazione fiscale dell’IRPEF, rivolta ai soggetti che hanno acquistato tali prodotti (o che li compreranno entro la fine del 2024), e che hanno messo in atto degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere effettuati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente rispetto a quello di acquisto dei beni. Dall’anno dopo, la cifra massima sulla quale calcolare la percentuale di detrazione IRPEF verrà dimezzata.

Bonus mobili 2023: cosa cambia dal prossimo anno

Il bonus mobili del 2023 prevede una detrazione del 50% calcolabile su una cifra massima di 10 mila euro per il 2022, e 5.000€ per il 2022 e per il 2024. Una soglia al ribasso se consideriamo quella che era stata imposta nel 2021, ovvero 16 mila euro.

L’Agenzia delle Entrate a tal proposito ha fatto chiarezza.

Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Il bonus mobili ed elettrodomestici del 2023, è già contenuto nella legge di bilancio. Nel documento viene stabilita la detrazione Irpef pari al 50% per i costi sostenuti entro e non oltre il 31 dicembre del 2024 riguardo l’acquisto di elettrodomestici e mobili nuovi:

Di classe non inferiore alla A per i forni; Di classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie; Di classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Come già accennato, è indispensabile che dal 1° gennaio siano stati effettuati degli interventi di ristrutturazione edilizia. Il bonus deve includere l’acquisto di:

Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, così come apparecchi per l’illuminazione. Non rientrano nelle spese detraibili le spese per porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e ulteriori complementi che possiamo definire di arredo.











