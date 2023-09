Bonus mobili 2023/ Confermato nel 2024, ma con 3.000€ in meno (8 settembre)

Il bonus mobili del 2023 è stata una misura molto apprezzata. Così tanto, che il prossimo anno sarà prorogata, ma con una riduzione netta rispetto agli importi goduti fino ad oggi. La detrazione fiscale resta fissata al 50% dei costi sostenuti, ma a variare di parecchio sarà il limite massimo.

Nel 2022 infatti, il limite massimo era fino a 10.000€, mentre per tutto il 2023 è passato a 8.000€, per poi abbassarsi nuovamente (fino ad oggi almeno per il 2024), che non si potranno eccedere i 5.000€ di spesa. Una riduzione con un impatto molto forte, che andrà ad abbassare l’importo rimborsabile relativo al bonus mobili.

Bonus affitto giovani 2023/ Proroga accettata: fino a 2.000€ di risparmio (8 settembre)

Bonus mobili 2023: riduzioni continue (di anno in anno)

Il bonus mobili del 2023 gode sempre di una detrazione fiscale al 50%, con la differenza che rispetto agli anni precedenti, si deve rispettare il limite massimo di 8.000 euro. Nel 2024 invece, il limite si abbasserà a 5.000€

Sembra quasi che continuando in questo modo (con una riduzione gravosa ma graduale), tra un paio d’anni l’agevolazione possa essere abolita. Nel 2021 ad esempio, il limite massimo era di 16.000€, nel 2022 10.000€ e dopo, tutte le riduzioni che abbiamo riportato nei paragrafi precedenti.

Bonus elettrodomestici 2023/ Comunicazione ENEA obbligatoria: i rischi (8 settembre)

Poco importa se gli acquisti dei nuovi mobili siano a rate o se l’acquisto fosse stato fatto da un’azienda estera, il requisito più importante deve riferirsi alla data di inizio lavori di ristrutturazione, la quale dovrà precedere quella inerente agli acquisti degli elettrodomestici e mobili, inclusi nella misura agevolativa.

Ribadiamo inoltre, che non è indispensabile che i costi per il recupero del patrimonio edilizio, vengano sostenuti ancor prima di spendere soldi nell’arredo dell’immobile.

Bonus mobili 2023: quali documenti occorrono?

Per poter ottenere il bonus mobili del 2023, è necessario fornire prova degli interventi effettuati e delle spese sostenute. Ciò, sarà possibile grazie alla presentazione delle varie abilitazioni amministrative oppure delle comunicazioni preventive all’ASL, qualora venissero richieste.

Enrico Zanetti (consigliere Giorgetti)/ "Superbonus un macigno, ora torniamo alle vecchie agevolazioni"

Suggeriamo in vista di questi cambiamenti, di cercare di ottenere l’agevolazione ancor prima che si arrivi all’1° gennaio del 2024, dato che da quel periodo in poi, il limite massimo si ridurrà drasticamente (insieme al rimborso sotto forma di detrazione).











© RIPRODUZIONE RISERVATA