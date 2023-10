Bonus mobili 2023 senza ristrutturazione/ Le eccezioni ammesse nella misura (11 ottobre 2023)

Far domanda per ottenere il bonus mobili 2023 senza ristrutturazione è possibile, ma a patto che si ripettino dei requisiti specifici. I contribuenti italiani che si stanno chiedendo come accedere alla detrazione fiscale IRPEF, pur non eseguendo interventi edilizi, sono molti di più rispetto a quelli che ci immaginiamo.

D’altronde, nonostante il bonus di ristrutturazione del 2023 si risparmino molti soldi, un intervento edilizio comporterà sempre e comunque un capitale non indifferente. Ecco perché, se si può usufruire dell’agevolazione per comprare dei nuovi mobili senza interventi di ristrutturazione, sarebbe l’ideale.

Bonus mobili 2023 senza ristrutturazione: come usufruirne

Partiamo dal concetto che sfruttare il bonus mobili 2023 senza ristrutturazione è davvero difficile. Esistono tuttavia, delle eccezioni che potrebbero permetterlo, e sono gli interventi che stiamo per elencare:

Restauro o ricostruzione di un’unità immobiliare danneggiato da avversità naturali o per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Interventi straordinari;

Risanamento o restauro conservativo;

Al fine di ridurre il rischio sismico (beneficiando del Sismabonus).

In assenza di queste condizioni, non è possibile aderire alla detrazione fiscale IRPEF per l’acquisto di nuovi mobili/grandi elettrodomestici.

Il bonus viene garantito nel momento in cui il contribuente si attinga ad acquistare degli elettrodomestici entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Le quote saranno suddivise su 10 rate annuali di ugual importo, ma verrà validato soltanto per i forni di classe pari alla classe A, alla classe E per lavasciugatrici, lavatrici e lavastoviglie, ed infine congelatori e frigoriferi di classe non meno alla F.

Il bonus in questione inoltre, viene validato in caso di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, purché siano stati avviati dal primo gennaio dell’anno scorso rispetto a quando si sono comprati i beni mobili.

Il bonus mobili 2023 senza ristrutturazione non può essere garantito in caso di interventi nelle parti comuni (come quelle di un condominio). In questo caso inoltre, i condomini non potranno comprare i mobili individuali ma soltanto per le parti comuni.











