Bonus mobili 2023/ Si riduce il tetto di spesa massima da spendere: i requisiti

Il bonus mobili del 2023 cambia le sue regole. Dai 10.000€ dell’anno scorso, questa volta il tetto massimo si riduce a 8.000€. Dunque due mila euro in meno che nel complesso, fanno parecchio. Ma allora, che cosa cambia e come influisce sull’agevolazione spettante agli italiani?

A cambiare le regole è la Legge di Bilancio del 2023, che ha ridotto il limite di spesa sull’agevolazione in questione. Il fisco ha fatto presente che il massimale ufficializzato non può essere moltiplicato. Quindi è indispensabile fare attenzione alla spesa complessiva dello scorso anno, in quanto si rischia di aver raggiunto il limite massimo spendibile.

Bonus mobili 2023: i requisiti da rispettare

Il bonus mobili del 2023 (ma anche elettrodomestici), permette di detrarre l’IPER del 50% per le spese che sono state effettuate e che si effettueranno, entro il 31 dicembre del 2024 (in merito chiaramente ai nuovi acquisti).

Dato che come detto in precedenza, il limite di spesa si è ridotto di due mila euro (passando dai 10.000€ agli 8.000€), i cittadini si domandano cosa succede se l’operazione finanziaria venisse effettuata a cavallo dei 2 anni di imposta.

Il fisco ha chiarito: si potrà usufruire della detrazione IRPEF, purché venga rispettato il massimale. Il tetto di spesa dev’essere preso in considerazione al netto dei costi sostenuti nell’anno precedente. Per poter aderire al bonus mobili del 2023, è essenziale che quest’ultimi siano nuovi, e devono rispettare questi requisiti:

Classe non inferiore alla A per i forni ;

per i ; Classe E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie ;

per le ; Classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Non va sottovaluta la realizzazione (indispensabile per godere dell’agevolazione), degli interventi di ristrutturazione edilizia (da aver portato a termine il 1° gennaio dello scorso anno).

Il bonus dei mobili anche per il 2023, potrà esser sfruttato per comprare dei nuovi letti, apparecchi per l’illuminazione, divani, comodini, poltrone, scrivanie, librerie, credenze, materassi e così via. Vengono esclusi dall’agevolazione le voci di spesa per le pavimentazioni, porte, tendaggi e tende, e ulteriori complementi di arredo.











