Bonus mobili 2024/ A quanto ammonterà il rimborso al 50% l’anno prossimo?

Come abbiamo detto il governo Meloni ha prorogato il bonus mobili al 2024: il contributo fu introdotto nella precedente legge del 2020 e che conta di erogare contributi a fondo perduto in qualità di detrazione al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici utili all’arredo della propria casa oppure del condominio.

Bonus mobili 2024: il contributo è diminuito nel tempo

Gli importi saranno quindi erogati dal 2021 al 2024, ma cambiano i limiti di spesa. Infatti anche l’anno in corso e per il prossimo sarà possibile usufruire dell’agevolazione che permette di risparmiare sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il bonus mobili 2024 consiste in una detrazione al 50% sulle spese sostenute per l’acquisto, trasporto, montaggio di mobili e grandi elettrodomestici destinati a arredare un immobile ristrutturato.

Infatti il contributo è stato largamente richiesto già nel 2022 quando i limiti di spesa prevedevano un massimo di 10.000 euro.

A fronte quindi di un acquisto di 10.000 euro, il contribuente poteva vedersi rimborsare il 50% di queste spese fino a 5000 euro.

Bonus mobili 2024: qual è il limite di spesa massimo consentito?

Nel 2023 invece il contributo del bonus mobili sarebbe stato ridotto a 5.000 euro esattamente come nel 2024, ma poi è stato nuovamente innalzato fino a 8000 euro. Dal 2024 invece si prevede l’abbassamento della soglia fino a 5000 euro.

Se pensiamo che nel 2020 la soglia massima era di 10.000 euro, poi nel 2021 è stata aumentata fino a 16.000 euro e nel 2022 è scesa nuovamente a 10000 euro, capiamo che nel 2024 è molto meno vantaggioso arredare la propria casa.

Per tutti coloro che quindi sperano di poter usufruire di questo contributo economico del bonus mobili 2024, è meglio affrettarsi poiché soltanto per coloro che decideranno di arredare la propria casa entro il 31 dicembre 2023, potranno contare fino a 8000 euro di soglia massima.











