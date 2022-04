Bonus mobili ed elettrodomestici 2022/ Come funziona e come richiederlo

Oltre ai bonus straordinari sulla casa, non manca un’attenzione anche per privilegiare l’acquisto di arredi interni attraverso il bonus mobili ed elettrodomestici 2022 che sarà in vigore fino al 2024. Grazie questa agevolazione sarà possibile acquistare comodini, lavatrici, mobile, armadi e materassi usufruendo di una detrazione IRPEF del 50% sul valore degli oggetti acquistati.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: spese detraibili

Il contributo è stato introdotto attraverso la legge di bilancio 2022 del rivolto a coloro che acquisteranno mobile della tre domestici nuovi entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia i prodotti acquistati devono rispondere a determinate caratteristiche in grado di assicurare il risparmio energetico:

Classe A per i forni;

classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;

frigoriferi e congelatori di classe F.

Inoltre è prevista anche la rateizzazione per coloro che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia nell’anno 2021.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: chi può usufruirne e per cosa

Il bonus mobili ed elettrodomestici 2022 consiste in una detrazione IRPEF del 50%, ottenibile indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi all’interno del modello redditi persone fisiche, oppure del modello 730. Ne hanno diritto anche i contribuenti che hanno deciso di ristrutturare la propria casa attraverso il super bonus 110% con lo strumento della cessione del credito, tuttavia il contributo esteso anche a coloro che, anziché utilizzare la cessione del credito, hanno optato per lo sconto in fattura.

L’aiuto spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento, quindi è opportuno, come chiarisce anche l’Agenzia delle entrate, che a pagare sia esattamente la persona che richiede il rimborso. Ne consegue che se in una coppia di coniugi che decide di ottenere la detrazione, le fatture sono intestate alla moglie, ma a pagare è il marito, la detrazione non verrà concessa.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: massimali detraibili

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% per il bonu mobili ed elettrodomestici 2022 va calcolata su un importo massimo di:

€10000 per l’anno fiscale 2022 ;

per l’anno fiscale ; nel 2023 e nel 2024 l’importo scende a € 5000 ;

e nel 2024 l’importo scende a € ; nel 2021 la soglia era di €16000.

C’è anche chi si domanda se il bonus mobili ed elettrodomestici 2022 è cumulabile, quindi se è possibile effettuare una spesa di €10000 ogni anno, per ciascun immobile posseduto: la risposta è no. Se ad esempio nel 2022 si richiede un rimborso di €8000 nel 2023 è possibile chiedere massimo un rimborso di €2000.

Tra i tipi di interventi ammessi, troviamo quelli elencati dall’Agenzia delle entrate:

Manutenzione straordinaria come il restauro ed il risanamento conservativo;

la ristrutturazione edilizia dei singoli appartamenti come la ricostruzione di un immobile danneggiato;

Ed i mobili per interni come: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, pavimentazioni e tutto quanto occorre per l’arredo.

