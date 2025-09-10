Il bonus mobili e quello sugli elettrodomestici 2025 non sono la stessa cosa. Attenzione al beneficio che li contraddistingue.

Il bonus mobili e elettrodomestici 2025 non sono la stessa cosa. Le due agevolazioni godono di caratteristiche e requisiti differenti, motivo per cui è importante conoscere la differenza e che cosa li contraddistingue.

Entrambi i benefit vanno in dichiarazione fiscale, ma come anticipato non vanno confusi perché dovranno esser trattati in maniera differente. L’incentivo sui mobili prevede la detrazione al 50% dei costi affrontati per il recupero del patrimonio edilizio a fronte di specifici acquisti, il secondo aiuto garantisce uno sconto in fattura.

Le differenze tra il bonus mobili e quello sugli elettrodomestici 2025

Il bonus mobili e elettrodomestici 2025 non sono la stessa cosa (anche se se gli acquisti sono pressoché simili). Questo implica anche una non cumulabilità tra le due misure, salvo che non si tratti di prodotti totalmente diversi tra loro.

Detraibilità con l’incentivo sui mobili

In primo luogo la detraibilità dell’incentivo sull’acquisto dei mobili è ammessa a patto che vi siano un recupero del patrimonio edilizio e con spese tracciate e inerenti (forni, mobilio per l’arredamento o altri grandi elettrodomestici).

La detrazione va riportata nel modello 730, al rigo E57 all’interno della sezione III C. É importante soddisfare il requisito energetico del bene (i forni devono essere in classe A, il resto almeno F). Quanto ai costi, il limite massimo di benefit fiscale è al 50% su 5.000€ (incluso eventuale installazione e trasporto).

Vengono ammessi anche gli acquisti rateizzati, a patto che la modalità di pagamento sia sempre tracciata e che il contribuente possa dimostrarlo conservando le ricevute fiscali.

Sconto in fattura sugli elettrodomestici

Diverso è il caso dello sconto in fattura sull’acquisto degli elettrodomestici ammessi nell’aiuto. Anche se al momento il Decreto è in fase di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta, si prospetta un risparmio variabile – in base all’ISEE – tra100€ e massimo 200€.

Per usufruire dell’incentivo verrà predisposta una piattaforma apposita, all’interno della quale sarà possibile ricevere il voucher da presentare successivamente in negozio.