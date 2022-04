Bonus mobilità 2022, bici e monopattini/ Domanda dal 13 aprile: chi può richiederlo e come

Bonus mobilità 2022 per bici e monopattini: domande dal 13 aprile

Anche per quest’anno è stato proposto il bonus mobilità 2022, grazie al quale è possibile ottenere un credito d’imposta per un massimo di 750€. Nella guida vedremo quali requisiti andranno rispettati, chi ne beneficerà e soprattutto qual è l’iter corretto per poter farne richiesta.

Bonus edilizi 2022/ "Cessione del credito" entro il 29 aprile: come fare

Il bonus mobilità 2022 è stato approvato grazie al Decreto Rilancio, prevedendo che per il seguente periodo: dal 1° agosto fino al 31 dicembre 2020 e dal 13 aprile fino al 13 maggio, chiunque avesse acquistato mezzi per la sostenibilità, avrebbe beneficiato del credito di imposta.

Bonus mobilità 2022: chi ne potrà beneficiare?

Il bonus mobilità 2022 viene concesso a tutti coloro che hanno richiesto (nel periodo sopra indicato), la rottamazione per un mezzo rientrante nella categoria M1 e chi ha sostenuto spese inerenti servizi e mezzi di mobilità a zero emissioni.

Bonus affitto giovani 2022, Under 31/ Rimborsi anche per chi affitta una sola stanza

Per poter comprendere chi potrà beneficiare del credito di imposta previsto dal bonus mobilità, ecco i soggetti che verranno premiati a patto che abbiano sostenuto una di queste spese:

Biciclette ;

; Monopattini elettrici ;

; E – bike ;

– ; Servizi di mobilità elettrica car sharing (in condivisione);

(in condivisione); Abbonamento per il trasporto pubblico.

Stando alle dichiarazioni dell’Agenzia dell’Entrate, l’agevolazione è prevista per un tetto massimo di 5 milioni di euro, purché si rispetti quanto scritto:

“è necessario aver consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia”.

Assegno unico 2022/ Pagamento: conguagli e controlli INPS in vista

Bonus mobilità 2022: come richiederlo?

Per poter aderire all’agevolazione del bonus mobilità 2022, il commercialista di proprio riferimento il contribuente stesso, dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la dovuta comunicazione: “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile“.

Oltre al modulo sopra indicato e disponibile al download, quest’ultimo potrà essere reperito all’interno dell’area web riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per determinare l’ammontare del credito di imposta, si dovrà effettuare un calcolo sulle:

Spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari Spese per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico Spese per l’acquisto di servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Dopo aver mandato l’istanza, l’ente previdenziale provvederà entro cinque giorni lavorativi, a dare un riscontro (sia positivo, che eventuale esito negativo). Mentre dal 13 aprile al 13 maggio 2022, in caso di scarto della precedente, sarà possibile spedire una nuova istanza.

In caso di rifiuto, l’Agenzia delle Entrate comunicherà anche le motivazioni che hanno spinto l’ente a dover bocciare la pratica per il bonus mobilità 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA