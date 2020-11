Bonus mobilità, bici e monopattino/ Riapre il sito solo per gli esclusi dal click day

Dalle ore 9:00 di oggi, lunedì 9 novembre, fino al prossimo 9 dicembre, sarà possibile registrarsi per ottenere il bonus mobilità, o bonus bici e monopattino. Possono accedervi solamente coloro che hanno acquistato un mezzo a due ruote negli scorsi mesi, e che non sono riusciti ad ottenere il bonus suddetto lo scorso 3 novembre, il giorno del click day. Una settimana fa, infatti, il sito del ministero è stato decisamente sovraccaricato, e nel giro di poche ore il bonus era stato di fatto esaurito. Per questo è stato deciso di concedere un’altra finestra per far si che, gli aventi diritto possano usufruire di un rimborso fino al 60% sull’acquisto di un mezzo fra quelli indicati nel decreto rilancio dello scorso mese di maggio. Nel portale, come fa sapere Il Post, viene specificato che potrà registrarsi chi in possesso di fattura regolare, con acquisto effettuato fra il 4 maggio e il 2 novembre, ma che questa «pre-registrazione non dà diritto ad alcun beneficio»; in poche parole, non si otterranno i soldi, ma servirà solamente al ministero per capire i fondi necessari per finanziare il bonus.

BONUS MOBILITÀ, BICI E MONOPATTINO, MINISTRO COSTA: “A DICEMBRE AVREMO UN’IDEA DEI FONDI NECESSARI”

Sergio Costa, ministro dell’ambiente, ha spiegato che il 10 dicembre prossimo, si scopriranno «quante persone hanno diritto al contributo e quale plafond economico serve mettere a bilancio. A quel punto chiederemo i fondi al Ministero dell’Economia e, con i tempi tecnici necessari, arriveremo al pagamento, non prima dell’inizio dell’anno prossimo». Il ministro era già uscito allo scoperto negli scorsi giorni, spiegando che tutti coloro che avevano «una fattura o uno scontrino parlante al due novembre» sarebbero stati rimborsati, invitando poi alla calma. A questo punto si spera che un eventuale prossimo click day sia meno problematico di quello di settimana scorsa, in attesa che arrivi il mese di dicembre. Appuntamento quindi a fra trenta giorni.



