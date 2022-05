Bonus moda 2022/ Al via le domande entro il 10 giugno 2022

Bonus moda 2022: cosa prevede il bonus moda 2022

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato delle informazioni inerenti alle modalità di richiesta per l’ottenimento del bonus moda 2022, un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze fiscali di magazzino per coloro che svolgono attività di vendita nel settore abbigliamento (e non solo, n.d.r.) colpito da una grave crisi dovuta, prima alla pandemia, poi ai mancati incassi per l’inflazione conseguente ai conflitti internazionali. Questo credito di imposta del 30% verrà attribuito sull’eccedenza rispetto alla media dello stesso valore registrato nei 3 anni precedenti all’anno 2022.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, ha definito già i criteri per l’accesso all’agevolazione e la lista dei codici ateco ammessi. È stato il decreto Sostegni Ter di gennaio 2022 ad aumentare le risorse disponibili portando le ha 250 milioni, ampliando la platea delle imprese potenziali che potrebbero usufruire del contributo. Questa agevolazione dunque si applica per tutte le eccedenze di magazzino che appartengono a diverse categorie aziendali, ma nel 2022 sono state introdotte nuove possibilità anche per le imprese operanti nel settore del commercio calzaturiero, pelletteria, moda e prodotti tessili.

Bonus moda 2022: i requisiti richiesti da inserire nel modello

Dunque il modello per la richiesta del Bonus moda 2022 è stato aggiornato al 6 maggio scorso è messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate che lo riceverà per via telematica. La comunicazione della richiesta dunque dovrà essere inoltrata direttamente sul sito dell’agenzia delle entrate che anche aggiornato il modello di autodichiarazione sugli aiuti di stato covid.

Tra le modifiche apportate all’interno del modello utile a presentare la domanda di accesso al bonus moda 2022, sono stati introdotti alcuni campi per concedere al richiedente di indicare esplicitamente l’importo che si intende restituire, mediante la riduzione della cifra. Dunque bisognerà inserire inserire determinati dati, tra cui:

Il valore delle rimanenze di magazzino registrato nel periodo di imposta 2021

Il valore del rimanenze finali di magazzino registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a l 2022.

Il valore del credito di imposta che para il 30% della differenza tra l’importo indicato nel campo “rimanenze finali di magazzino” e l’importo indicato nel campo “media del valore delle rimanenze finali di magazzino”.

Bonus moda 2022: il termine per l’inoltro della domanda

La domanda del bonus moda 2022 può essere presentata entro il termine perentorio del 10 giugno 2022. A seguito di questa data l’Agenzia delle entrate renderà pubblica la quota percentuale dei crediti fruibili, basandosi sulle richieste ricevute e sulle risorse a disposizione.

Nel 2022 l’Agenzia delle entrate a distribuire 250 milioni rispetto ai 95 milioni dell’anno scorso che non erano bastati a supportare tutte le richieste pervenute.











